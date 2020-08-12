В мире разворачивается жестокая борьба за вакцину от коронавируса

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12 августа 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Заявление президента России Владимира Путина о государственной регистрации вакцины от коронавируса получило мощный международный резонанс. На Западе эффект от распространения этой информации сравнивают с известием от 1957 года о выходе первого искусственного спутника земли на орбиту.

СМИ отмечают, что, как и в космической гонке, конкуренция за первую вакцину связана с международным соперничеством. Первая нация, которая разработает способ победить новый коронавирус, достигнет своего рода лунной победы и высшего глобального статуса.