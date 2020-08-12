Новые операции в мире пластической хирургии: откуда они взялись

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12 августа 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ведущий пластический хирург клиники С.Н. Блохина «Frau Klinik» Глеб ТУМАКОВ рассказала «АН» об относительно новых операциях в мире пластической хирургии.

«Совершенно точно к новым операциям, можно отнести, например, эндоскопию. Эндоскопическая аппаратура появилась сравнительно недавно, если смотреть на медицину в целом – в 60-х годах прошлого века. Так что все эндоскопические операции – эндоскопическое увеличение груди, эндоскопическая подтяжка лба или средней трети лица вполне можно считать молодыми по сравнению с другими хирургическими вмешательствами, – говорит Тумаков. – Поясню преимущества этого метода на примере эндоскопического увеличение груди. Во-первых, хирургическое вмешательство происходит в подмышечной впадине, в так называемой аксиллярной области. Небольшой шрам, или послеоперационный рубец в этом месте очень небольшой, а спустя полгода становится совсем незаметным и главное, он скрыт от глаз. Операция максимально безопасная и проходит без осложнений. Целостность молочной железы не нарушается, это имеет большое значение для тех пациенток, которые планируют родить ребёнка и кормить его грудью».

Еще наш организм утроен таким образом, что в нём образуются жировые ловушки, убрать которые можно только с помощью хирургического вмешательства. Из совсем новых операций, благодаря которым происходит удаление жировых отложений, можно выделить липомоделирование и липотрансфер — это перенос жира из одного места в другое. Например, выполняется липосакция на наружной поверхности бедер и этот жир переносится в область ягодиц. То есть выполняется липофиллер ягодиц.

«Липосакцию делают не только женщины, но и мужчины, – утверждает пластический хирург. – У прекрасной половины человечества чаще всего липосакцию проводят на животе, ягодицах, внутренней поверхности бёдер, а у мужчин чаще всего происходит отвисание боков. Именно в этой зоне мужчинам и делают липосакцию. Операции обычно очень хорошо переносятся. В качестве основного хирургического инструмента в данном случае врачи используют канюли – специальные трубки малого диаметра, которые безболезненно вводятся в подкожно-жировой слой и так же легко извлекаются. Жировая ткань выводится через шприц. Все операции проводятся под местной анестезией. Жир откачивается маленькими порциями, так что этот метод подходит даже для пациентов с тонкой и чувствительной кожей».