Жители Кубани увидят самый сильный «звездный дождь» в ночь на 13 августа

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Жители Кубани в ночь с 12 на 13 августа смогут полюбоваться потоком «падающих звезд». Начавшийся еще 17 июля, в ночь с 12 на 13 августа «звездный дождь» – метеорный поток «Персеиды» – пройдет пик интенсивности. Нынешней ночью, по прогнозам астрономов, в небе будут проноситься до 150 метеоров в час.

По словам заведующего астрофизической обсерваторией КубГУ Александра Иванова, такая «плотность» метеорного потока – далеко не самая высокая. В разные годы в пик метеорного потока «Персеид» в ночном небе можно было наблюдать от 600 до тысячи метеоров в час.

Самое подходящее время для наблюдения за «падающими звездами» – с 23:00 до рассвета. Также астрономы советуют наблюдать «Персеиды» вдали от высоких зданий и электрического света, на природе, еще лучше – в горах.

Метеорный поток «Персеиды» – это частицы хвоста кометы Свифта-Туттля, сгорающие в атмосфере Земли. Это явление считается одним из самых ярких астрономических событий года.