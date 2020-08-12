Рынок в маске: рынок на Тихой проверили на соблюдение правил

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12 августа 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Сергей Семенов ]

Рынок Владивостока проверили на соблюдение требований противовирусной безопасности

На необходимость соблюдения таких несложных и необременительных санитарных правил как мытьё рук, применение средств индивидуальной защиты – ношение медицинских масок и, при необходимости, перчаток, избегать больших компаний и скопления народа, а оказавшись в особо посещаемых общественных местах соблюдать так называемую «социальную дистанцию» – полтора-два метра между людьми – не устают обращать внимание населения и медики, и специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), и представители власти. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

Или Скачайте свежий номер Но даже абсолютно не трудными требованиями многие пренебрегают. Причём, не только отдельные граждане, но и предприятия. Контролировать соблюдение противоэпидемиологических правил призваны административные комиссии.

«Мы запускаем экономику, открываем торговые точки, предприятия. Но нельзя допускать новых вспышек заболевания», – требует губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Рынок в спальном районе города, на бухте Тихая по Сахалинской улице, что называется, проходной, он расположен на перекрёстке, где сходятся границы трёх микрорайонов, тут же автобусные остановки, филиалы городской поликлиники №6 и детской больницы… В общем, бойкое место. Здесь многолюдно и в будни и в выходные дни, что увеличивает возможность распространения инфекции. Потому к таким торговым площадкам особое внимание.

Приданные административной комиссии сотрудники Росгвардии подъехали к рынку на Тихой в форме и с табельным оружием. Ничего необычного в том не было, но когда члены комиссии, проверяя соблюдение санитарных правил продавцами и покупателями, заходили в торговые павильоны, остававшийся у входа вооружённый автоматом сержант вызывал, скажем так, некоторый интерес у горожан: а что случилось? Но когда узнавали, что это просто проверка соблюдения санитарных правил, несколько разочаровано возвращались к своим занятиям. Правда, некоторые, кто пренебрёг воспользоваться медицинской маской, таки доставали её из сумок или карманов и использовали по назначению.

Всего на рынке в районе бухты Тихая (ООО «Гермес-Прим») работают 126 арендаторов, рассказал еженедельнику «Аргументы неделi. Приморье» директор рынка Ибрагим Айдамиров. Кроме того, из районов края сюда приезжают фермеры со своими продуктами – свежими овощами, зеленью, мёдом. И как показала проверка, подавляющее большинство продавцов соблюдают требования санитарных правил, даже фермеры привозят с собой не только плоды своего труда, но и дезинфицирующие растворы, антисептики для обработки рук покупателей.

«У фермеров должна быть возможность реализовать свою свежую продукцию. При этом нарушителей санитарного режима нельзя допускать к торговле. Обязательно ношение маски, соблюдение «социальной дистанции», – подчёркивает губернатор края Олег Кожемяко.

Правда, нарушения всё же случаются. Вот и на Сахалинской не все арендаторы придерживаются «социальной дистанции» и допускают скученность покупателей в торговом павильоне, или не проявляют настойчивости и обслуживают покупателей, пришедших без медицинской маски. Не слишком строго относятся к обязательному ведению журналов санитарной обработки и термометрии своих сотрудников. Все эти замечания члены административной комиссии отразили в итоговом протоколе, обязав администрацию рынка (ООО Гермес-Прим») довести их до каждого арендатора и продавца. А исправление высказанных замечаний обязательно проверят, предупредил замначальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока. При этом Александр Скорляков подчеркнул, что принимаемые меры вовсе не карательные для торговли, а необходимы прежде всего для снижения рисков распространения коронавируса в крае. «Мы все заинтересованы в скорейшем снятии ограничений, в том числе и в работе торговых организаций, восстановлении и дальнейшем развитии экономики, именно для этого и проводим проверки соблюдения противоэпидемиологических правил».

Проверки соблюдения санитарных правил проводятся в крае ежедневно. Так, во Владивостоке за этим следят 17 административных комиссий, в минувшие выходные они побывали на семи рынках города. За нарушение масочного режима оставлено 15 административных протоколов.

Также ежедневно проводятся разъяснительные беседы с гражданами, которые пренебрегают ношением масок и соблюдением «социальной дистанции». Кроме того, нарушения масочного режима во Владивостоке фиксируют 23 видеокамеры, установленные на остановках общественного транспорта, в торговых центрах и местах отдыха.

Ещё раз напомним нашим читателям, что в крае продолжает действовать режим повышенной противоэпидемиологической готовности, поэтому так важно пользоваться средствами индивидуальной защиты, особенно в общественном транспорте, избегать людным мест и соблюдать «социальную дистанцию».