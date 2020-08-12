Тренды в пластической хирургии: что модно сейчас

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пластический хирург клиники С.Н. Блохина «Frau Klinik» Андрей КОПАСОВ рассказала «АН» о том, как быстро меняются тренды в пластической хирургии.

В настоящее время популярна естественная внешность. Это не значит, что женщины забудут дорогу к пластическому хирургу, просто изменятся приоритеты. Ушла в прошлое грудь неестественных размеров, слишком пухлые губы. Коррекция носа и губ, которая позволяет сохранить естественность во внешности, позволяет женщинам говорить своему окружению, что тонкий носик и чуть пухлые губы достались им от природы.

«Тренды в пластической хирургии меняются постоянно, – уверен Копасов. – Все зависит от новых открытий хирургами, что они могут на данный момент предложить потребителю. В целом сейчас в моде тренд, как я уже сказал, на естественность – более естественная грудь или контуры тела. Но при этом, чтобы был объем и было красиво. Главное, чтобы пропорционально каждому человеку подходило то, что он просит. Например, высокой девушке подойдет более пышная грудь, но, чтобы она выглядела максимально естественно. На это и нацелена наша работа.

В Топе самых популярных пластических операций остаётся маммопластика, ринопластика, верхняя и нижняя блефаропластика. Тренд на идеальное тело тоже прочно занял свою лидирующую позицию среди пластических операций, среди которых липосакция остаётся одной из самых востребованных. У сильной половины человечества популярны пластические операции по устранению второго подбородка и провисания овала лица.

Мода изменчива настолько, что вносит что-то новое ежегодно, но главное правило для современного человека- быть ухоженным и оставаться собой. Изменения во внешности должны быть незаметными для глаз окружающих. В моде естественность и индивидуальность!»