Лучшие ТОСЫ: 12 территорий края получили субсидии

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12 августа 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко вручили награды лучшим руководителям органов территориального общественного самоуправления (ТОС), победившим в краевом конкурсе «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2019 году.

В церемонии чествования лауреатов, которая состоялась в Доме культуры Славянска-на Кубани, приняли участие депутат Государственной Думы Иван Демченко, депутаты ЗСК, тосовцы из 12 муниципалитетов Кубани, главы муниципальных образований.

Итоги краевого конкурса подводятся ежегодно, призеров чествуют в рамках зональных совещаний, приуроченных ко Дню местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. В этом году программа мероприятий была скорректирована в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава региона сказал на торжестве, обращаясь к тосовцам:

— Люди ждут от вас конкретных дел, конкретных результатов там, где вы все вместе живете. Это огромная ваша ответственность и задача не подвести людей..

По словам Вениамина Кондратьева, тосовцы досконально знают проблемы тех территорий, на которых сегодня работают.

Говоря о роли органов ТОС в развитии территорий, председатель краевого парламента подчеркнул, что они являются основой жизнедеятельности муниципальных образований.

— Актив общественного самоуправления на Кубани – свыше 30 тысяч человек. Это огромная армия, которая решает насущные проблемы жителей нашего края, — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Спикер также пообещал общественникам, что со стороны органов государственной власти тосовскому движению будет оказываться всесторонняя поддержка, как на федеральном, так и на краевом уровне.

Поздравил активистов, ставших победителями конкурса, и депутат Госдумы Иван Демченко.

Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили награды 31 председателю органов ТОС из Анапы, Краснодара, Абинского, Динского, Калининского, Кореновского, Красноармейского, Крымского, Северского, Славянского, Темрюкского и Тимашевского районов.

Также впервые тосовцы были награждены Памятным знаком Законодательного Собрания «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении», учрежденным депутатами в январе этого года по поручению главы регионального парламента. Новую почетную награду активистам вручил Юрий Бурлачко.

Главным же призом стали субсидии из краевого бюджета, которые по условиям конкурса будут потрачены на благоустройство территорий в границах ТОСа. За первые, вторые и третьи места победители получат более 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

Аналогичные торжественные собрания состоятся еще в трех муниципалитетах. Награды будут вручены победителям конкурса из всех районов Кубани.