Владельцу балкона вынесли приговор за убитую глыбой льда старушку

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12 августа 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

Фото: соцсети

В Липецке вынесли окончательный приговор хозяину балкона, с которого упала глыба льда на пенсионерку. Трагедия произошла еще прошлой зимой, 4 февраля 2019 года, у дома №94 на Депутатской улице. В тот злосчастный день с козырька балкона на 5 этаже глыба льда упала на голову 78-летней пенсионерки. Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму и перелом позвоночника и скончалась на следующий день в больнице.

Следствием эта ситуация была признана несчастным случаем, однако мужчину приговорили к 1,5 годам ограничению свободы и выплатам семье погибшей пенсионерки на сумму 420000 рублей.

Уголовное дело было возбуждено по 109 статье УК – причинение смерти по неосторожности. Практически целый год правоохранительные органы искали, кто виноват в этой ситуации. Под подозрением были и управляющая компания, и сам владелец квартиры. Однако юристы поясняли, что в законодательстве нет устоявшейся практики, кто именно должен отвечать за подобные ситуации. Но, как оказалось, именно владельцы жилья отвечают за расчистку своих балконов от сосулек.