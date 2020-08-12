В Орловской области перезахоронили бойцов Красной Армии
12 августа 2020, 15:05[ «Аргументы Недели. Воронеж» ]
7 августа в Орловской области на военно-историческом комплексе «Вяжи» Новосильского района была проведена церемония по перезахоронению останков 103 бойцов Красной Армии, которые были убиты в годы Великой Отечественной войны на Орловской земле.
Поисковики Орловской поисковой организации «ОТЕЧЕСТВО» обнаружили останки бойцов во время «Вахты памяти – 2020». Именно благодаря им в дальнейшем удалось установить имена трех красноармейцев. Останки одного из них вскоре вернутся на свою Малую Родину. Солдат будет похоронен на семейном погосте.
- В настоящее время на территории Новосильского района проходит летний этап «Вахты памяти», который начался 31 июля и продлится до 10 августа, - об этом сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.