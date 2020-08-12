В Орловской области перезахоронили бойцов Красной Армии

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12 августа 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

Фото: соцсети

7 августа в Орловской области на военно-историческом комплексе «Вяжи» Новосильского района была проведена церемония по перезахоронению останков 103 бойцов Красной Армии, которые были убиты в годы Великой Отечественной войны на Орловской земле.

Поисковики Орловской поисковой организации «ОТЕЧЕСТВО» обнаружили останки бойцов во время «Вахты памяти – 2020». Именно благодаря им в дальнейшем удалось установить имена трех красноармейцев. Останки одного из них вскоре вернутся на свою Малую Родину. Солдат будет похоронен на семейном погосте.

- В настоящее время на территории Новосильского района проходит летний этап «Вахты памяти», который начался 31 июля и продлится до 10 августа, - об этом сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.