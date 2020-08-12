В Челябинске появится самое большое трафаретное граффити

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12 августа 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Райтер Филипп FI2K. Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Над его созданием работает команда художника из Санкт-Петербурга Филиппа FI2K.

Напомним, в Челябинске продолжается фестиваль уличного искусства «Культурный код». Художники из разных уголков России до 25 августа должны нарисовать на фасадах многоэтажек по улице Университетская Набережная 10 огромных граффити (муралов). Несмотря на то, что работы еще не завершены, они уже радуют глаз жителей города.

Известный райтер из Санкт-Петербурга Филипп FI2K вместе с двумя челябинскими художниками работает над необычным проектом — трафаретным граффити. Как сообщает агентство «Полит74», граффити на фасаде большого размера — большая редкость. Сам художник признается, что это будет первый трафаретный рисунок такого размера в России и, может быть, даже в мире.

«Очень многие мастера хотели бы оказаться на моем месте, — рассказывает Филипп. — С одной стороны, это подвиг для художника, с другой — пополнится творческая копилка моего портфолио. Трафареты для граффити я вырезал вручную около двух недель».

На фасаде будут изображены четыре гончие собаки. «Граффити будет посвящено проблемам взаимоотношений индивида и общества, ведь не секрет, что человечество толкают в будущее единицы из нас», — сказал Филипп FI2K.

Для того, чтобы завершить работу, команде потребуется около недели. В последние дни художники были вынуждены ее приостановить из-за сильного дождя и ветра.