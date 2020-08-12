Воронежские школьники все-таки выйдут 1-го сентября на линейку

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12 августа 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

Фото: соцсети

В четверг, 6 августа, областной департамент образования сообщил, что в Воронежской области школьные линейки пройдут 1 сентября. Однако их проведут с ограничениями.

В крупных населенных пунктах региона линейки состоятся только для 1-х, 9-х и 11-х классов - с максимальным дистанцированием классов.

- Надеемся, не придется массово закрывать школы на карантин и снова возвращаться на дистанционное обучение. Вместе с тем за летние месяцы удалось снизить потребность в ноутбуках для нуждающихся семей – с 9 тысяч до 5 тысяч. Это стало возможным за счет денег нацпроекта, спонсоров и помощи одного из банков. Пополнение арендного фонда компьютерной техники в регионе продолжится и далее, - рассказали в департаменте.

Также было добавлено, что в том случае, если в школах не будет достаточно антисептических средств для дезинфекции, то за бюджетные средства их закупят муниципалитеты, а возмещение убытков потом получат от региональных властей.