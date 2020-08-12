Знаменитому Платоновфесту сделали исключение

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

Фото: соцсети

Указ губернатора гласит, что любые культурные мероприятия с 14 сентября допустят только при выполнении условия о 50% наполняемости зала. Однако ради знаменитого Платоновского фестиваля решили сделать исключение – эти ограничения не ввели.

Ситуация усложнилась тем, что 80% билетов на фестивали были распроданы еще в феврале и марте еще до введения режима ограничений. Многие зрители возмущались и не понимали, как же решится проблема с билетами.

Поэтому между региональными властями и Роспотребнадзором достигнуты соответствующие договоренности в связи с большой социальной значимостью фестиваля и огромным интересом к нему со стороны жителей нашего города. Все билеты, которые были приобретены на мероприятия, будут действительны с сохранением места и ряда.