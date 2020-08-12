Белое платье, кольцо и букет невесты – все как положено, но без жениха. В Саратовской области девушка взяла в жёны саму себя
12 августа 2020, 14:42[ «Аргументы Недели» ]
Белое платье, кольцо и букет невесты – все как положено, но без жениха. Ну и зачем он нужен, - рассудила Яна и устроила торжественную свадебную церемонию для родных и близких.
Яне под 30, замужем не была, с парнем жила пять лет и рассталась. И ещё её очень достал вопрос: "Ну, когда уже, наконец" и намеки на то, что часики тикают и она не молодеет. Старой девой она оставаться не хотела и нашла выход из положения: устроила церемонию для друзей, родных и себя, единственной. Одна прошла под дождём из розовых лепестков, сама себе надела кольцо, покрасовалась перед ЗАГСом с букетом невесты и главное: осуществила мечту каждой женщины – увидела себя в белом свадебном наряде.
Скажете фарс? Возможно. Зато прославилась, подняла всем настроение и бывшем жениху нос утерла.
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