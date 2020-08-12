В Воронеже задержали опасных наркодилеров

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

Фото: соцсети

Пресс-служба регионального управления МВД сообщила о том, что силовиками была задержана банда наркодилеров, орудующих в Воронежской области. В их группе насчитывалось порядка 16 человек из разных соседних регионов. Возраст преступников – от 19 до 54-х лет.

Мужчины орудовали с августа 2019 года. В их работу входило распространение героина путем тайников-закладок. Покупатели приобретали товар лишь с помощью электронных платежей. У членов группы изъяли около 3,5 килограмм опасных тяжелых наркотиков. В общей сумме насчитывается порядка 11-ти преступлений.

Было возбуждено уголовное дело в отношении участников группы за организацию преступного сообщества, незаконный сбыт наркотиков и растений, содержащих наркотические вещества. Мужчинам грозит пожизненное заключение.