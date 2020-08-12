Сенатор Инна Святенко отметила необходимость совершенствования системы оплаты труда бюджетников

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Инна Святенко, фото соцсети

Предложение партии «Единая Россия» увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70% станет залогом развития социальной сферы. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» заявила представитель законодательного органа государственной власти Москвы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в ходе совещания о реформировании системы оплаты труда бюджетников с участием министерств и профсоюзов.

«Бюджетная сфера - широкий спектр профессий. Она объединяет врачей, педагогов, социальных работников и многих других людей, от которых зависит качество исполнения государственных услуг. Например, в период пандемии тысячи учителей и воспитателей остались со своим окладом один на один, так как большая часть зарплаты складывалась из дополнительных занятий. И ключевое здесь слово - дополнительные, но сейчас мы видим, что для многих они стали основными. Уверена, что совершенствование системы оплаты труда позволит не только повысить удовлетворенность работников бюджетного сектора экономики уровнем заработной платы, но и станет залогом качественного и эффективного выполнения ими государственных услуг, а также в целом устойчивого развития социальной сферы», - считает Инна Святенко.

Предложения «Единой России» касаются законопроекта, внесенного в Госдуму правительством РФ. Предложенные изменения в проект позволят увеличить долю оклада в зарплате сотрудников бюджетной сферы, а также создать единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера, чтобы соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы было 70% на 30% соответственно.

Как уточнила сенатор, правительство РФ получит право утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы.