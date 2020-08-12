В музее Крамского выставили офорты Ивана Шишкина

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12 августа 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского

В четверг, 6-го августа, Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского организовал две новые выставки, одна из которых посвящена творчеству Ивана Шишкина. Другая выставка посвящена теме полета – «Улетаешь? Улетай!», в рамках этого проекта представлено порядка 70 работ. В их число входит графика, инсталляции, живопись, арт-объекты и фотографии.

- Авторы с несхожими эстетическими установками рассуждают об отрыве от земли и свободном парении, используя при этом разные средства и техники. Если для одних тема – физический взлет при помощи летательного средства, то для других – духовное состояние и эмоциональный подъем: полет на самолете, на качелях, в прыжке, в космосе, - следует из сообщения на сайте музея.

Выставка офортов Ивана Шишкина называется «Родной земли прелестный уголок». В число этого проекта входит порядка сорока работ великого русского художника.

- Графические произведения Шишкина отличаются верным рисунком и совершенной техникой. В офортах мастер тонко передает многообразие русской природы, погружая зрителя в мир деталей и неуловимых впечатлений, - отметили в музее.

Посещение выставки осуществляется лишь по предварительной записи по телефону музея. Число посетителей не должно превышать пять человек. Выставка продлится до 30 августа.