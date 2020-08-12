Власти Москвы определили поэтапную очередность переселения участников программы реновации в новые дома

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12 августа 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: mos.ru

Правительство Москвы определило очередность переселения участников программы реновации. Столичными властями составлен ориентировочный график переселения. В первый этап, 2020–2024 годы, вошли те дома, которые удовлетворяли наибольшему количеству специальных условий, среди которых - наличие свободных земельных участков.

В первый этап новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей, проживающих в 930 старых домах. Во второй этап — с 2025 по 2028 год — планируется начать переселение более 1630 домов. Новое жилье получат еще 330 тысяч москвичей. Остальные — около 380 тысяч человек — переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 года. Тогда планируется расселить более 1800 домов.

Далее сроки переселения из "хрущёвок" будут актуализироваться и при необходимости могут быть корректироваться. В зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях, сроки переезда могут измениться.

По оценкам специалистов, жители домов, которые попали в первую волну переселения, несколько выигрывают во времени. А переезжающие в рамках последующих этапов получат более широкие возможности переезда и выбора квартиры в домах ближе к месту привычного проживания за счет строительства жилья на месте снесенных объектов первого этапа, - сообщается на сайте мэрии Москвы.