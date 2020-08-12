От лидеров до аутсайдеров

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12 августа 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

Фото: соцсети

Александр Сергиенко и Станислав Сергачев стали лучшими: индексы инвестиционной надежности А++ присвоены Старооскольскому и Алексеевскому городским округам Белгородской области.

По версии АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов» по итогам 2019 года лучшими муниципальными территориями также признаны Борисовский, Прохоровский, Корочанский, Белгородский районы, Губкинский и Яковлевский городские округа.

Эмпирическая информация рейтинга органов МСУ в 2019 году. В качестве методологической основы проведения исследования избрана теория устойчивого экономического роста и пространственного развития территорий. Само исследование базируется на четырех блоках эмпирических данных. Во-первых, это официальные данные Белгородстата по итогам 2019 года. Во-вторых, официальная информация, полученная по запросу от администраций муниципальных образований. В-третьих, материалы одноступенчатого опроса экспертов по методике Делфи, знакомых с социально-экономическим развитием муниципалитетов и информация, полученная в результате личного знакомства членов рейтингового комитета с ситуацией на местах. В-четвертых, материалы мониторинга СМИ, социальных сетей, результаты социологических опросов, посвященных измерению уровня доверия населения главам муниципальных районов и городских округов, а также степени одобрения населением проводимой руководством территории социально-экономической политики.

Критерии рейтинговых оценок органов МСУ в 2019 году. Первый критерий – это наличие реалистичной стратегии развития территории. Второй – формирование благоприятного инвестиционного климата на муниципальной территории. Третий – создание новых производств на территории органа МСУ или модернизация «старых» производств в реальном секторе экономики. Четвертый – динамика строительства, модернизации (капитального ремонта) объектов социальной инфраструктуры. Пятый – формирование эффективной системы обратной связи с населением.

В Белгородской области сильной дистанции между успешными муниципалитетами (лидерами) и отстающими территориями, как это имеет место в других пяти областях ЦЧР, нет. По итогам 2019 года лучшими муниципалитетами в регионе Евгения Савченко экспертами АНО АРСЭП признаны Старооскольский городской округ (Александр Сергиенко) и Алексеевский городской округ (Станислав Сергачев). Данным муниципальным территориям присвоен индекс инвестиционной надежности А++ (высокий уровень надежности, риск минимальный), что не может не повлиять позитивно на внимание потенциальных инвесторов. Интересно, что в прежние годы лучшими муниципалитетами в Белгородской области признавались Губкинский городской округ (Анатолий Кретов) и Яковлевский городской округ (Иван Бойченко).

Экономические и социальные показатели развития муниципальных образований Белгородской области в 2019 году (кроме г. Белгорода)

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения[1]) (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами).

Январь-декабрь 2019 г. Белгородская область 62947,6 Алексеевский городской округ 45586,2 Белгородский район 44070,1 Борисовский район 29200,8 Валуйский городской округ 9043,6 Вейделевский район 18988,6 Волоконовский район 20411,2 г. Белгород 70455,0 Грайворонский городской округ 24358,6 Губкинский городской округ 79591,7 Ивнянский район 47623,9 Корочанский район 22658,4 Красненский район 18172,7 Красногвардейский район 44541,5 Краснояружский район 6823,3 Новооскольский городской округ 44567,7 Прохоровский район 78168,3 Ракитянский район 42552,5 Ровеньский район 32973,9 Старооскольский городской округ 95102,6 Чернянский район 147378,8 Шебекинский городской округ 34595,7 Яковлевский городской округ 121669,6

Наиболее инвестиционно привлекательными районами Белгородской области в 2019 являлись Чернянский (147378,8 тыс. руб.), Яковлевский городской округ (121669,6 тыс. руб.) и Староосклольский городской округ (95102, 6 тыс.). Наиболее низкий показатель за 2019 год в Краснояружском (6823,3 тыс. руб.), Валуйском городском округе (9043,6 тыс. руб.) Красненском районе (18172,7 тыс. руб.).

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" по муниципальным районам и городским округам Белгородской области за январь–декабрь 2019 года (без учета субъектов малого предпринимательства; без учета работ, выполненных хозяйственным способом организациями и населением).

Тыс. рублей Белгородская область 35026639,3 Алексеевский городской округ 3436304,5 Белгородский район 1144994,5 Борисовский район 661642,6 Валуйский городской округ …1) Вейделевский район - Волоконовский район 705,0 г. Белгород 9836195,9 Грайворонский городской округ 294645,7 Губкинский городской округ 4214828,1 Ивнянский район …1) Корочанский район …1) Красненский район - Красногвардейский район 853337,4 Краснояружский район …1) Новооскольский городской округ …1) Прохоровский район 481994,0 Ракитянский район 1602222,9 Ровеньский район …1) Старооскольский городской округ 5477416,0 Чернянский район …1) Шебекинский городской округ 327269,5 Яковлевский городской округ 715741,7

Строительная сфера процветала в Губкинском (4214828,1 тыс. руб.), Старооскольском городских округах (5477416,0 тыс. руб.) и городе Белгород (9836195,9 тыс. руб.). Также стоит отметить, что данный показатель не представлен в 2 муниципальных районах, а по 7 районам данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций. Наиболее низкий из представленных показателей в Волоконовском районе (705,0 тыс. руб.)

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования в 2019 году

Квадратных метров общей площади

2019 г. 2019 г.

в % к

2018 г. Всего по области 1260409[2]) 101,5[3]) г. Белгород 1288441) 78,32) Корочанский район 243211) 107,62) Старооскольский городской округ 1577901) 85,12) Красненский район 4020 80,2 Вейделевский район 7024 116,1 Краснояружский район 7300 75,6 Ивнянский район 7515 104,0 Ровеньский район 10002 111,1 Грайворонский городской округ 11045 100,3 Борисовский район 12191 118,9 Ракитянский район 12344 111,2 Новооскольский городской округ 13000 113,3 Волоконовский район 13657 101,2 Чернянский район 13822 120,1 Прохоровский район 17000 103,7 Красногвардейский район 18500 108,6 Яковлевский городской округ 49172 109,0 Алексеевский городской округ 57366 121,6 Шебекинский городской округ 71344 110,2 Губкинский городской округ 75257 123,3 Валуйский городской округ 83134 164,6 Белгородский район 465761 100,0

В сфере жилищного строительства в прогнозный период в превалирующем большинстве муниципальных районов Белгородской области ожидается ежегодное увеличение вводимой в действие площади, обеспечивающее прирост региональных жилищных фондов и улучшение условий жизни населения регионов. Основной строитель жилья в Белгородской области Белгородский район (465761 кв. метров). К районам наименьшим по области объемом жилищного строительства относятся Красненский, Вейделевский, Краснояружский.

Среднемесячная заработная плата работников в разрезе муниципальных районов и городских округов Белгородской области за 2019 год (без учета субъектов малого предпринимательства)

Среднемесячная заработная плата 1 работника, рублей Белгородская область[4]) 34614,5 Алексеевский городской округ 35966,8 Белгородский район 32869,0 Борисовский район 30046,5 Валуйский городской округ 29095,3 Вейделевский район 29855,7 Волоконовский район 30264,5 г. Белгород 40032,3 Грайворонский городской округ 29223,3 Губкинский городской округ 39447,9 Ивнянский район 31301,3 Корочанский район 35042,9 Красненский район 28567,1 Красногвардейский район 32023,5 Краснояружский район 30496,2 Новооскольский городской округ 32185,5 Прохоровский район 32491,9 Ракитянский район 36739,7 Ровеньский район 28280,3 Старооскольский городской округ 40620,4 Чернянский район 30475,1 Шебекинский городской округ 32473,3 Яковлевский городской округ 36347,4

Средний размер оплаты труда (также средняя заработная плата) — макроэкономический показатель, вычисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определенной группы работающего населения. В частности, Средний национальный доход (то есть средний размер оплаты труда по стране) вычисляется как сумма зарплат всего работающего населения, деленная на количество работающего населения. Это не то же самое, что и валовой внутренний продукт (ВВП), потому что в ВВП включены все категории населения и цены всех товаров и услуг. Средний размер оплаты труда совсем не обязательно является зарплатой «среднего» работника, так как в нем учитываются как очень высокие зарплаты, так и очень низкие, которые не имеют отношения к «среднему» работнику. Самый высокий показатель зафиксирован в Губкинском городском округе (39447,9 руб.), городе Белгород (40032,3 руб.) и Старооскольком городском округе (40620,4 руб.). Самый низкий показатель в Ровеньском (28280,3 руб.), Красненском районах (28567,1 руб.) и Валуйском городском округе (29095,3 руб.)

Средний размер назначенных месячных пенсий на 1 января 2020 года в разрезе муниципальных районов и городских округов Белгородской области (по данным отделения Пенсионного фонда РФ по Белгородской области)

Средний размер назначенных месячных пенсий, рублей Белгородская область 14696,5 Алексеевский городской округ 13999,9 Белгородский район 15027,9 Борисовский район 13791,9 Валуйский городской округ 14214,7 Вейделевский район 13695,5 Волоконовский район 14311,9 Городской округ г. Белгород 15451,1 Грайворонский городской округ 14159,0 Губкинский городской округ 14897,3 Ивнянский район 13098,9 Корочанский район 14250,2 Красненский район 13599,7 Красногвардейский район 13420,1 Краснояружский район 13803,1 Новооскольский городской округ 14214,4 Прохоровский район 13867,1 Ракитянский район 13801,8 Ровеньский район 14063,3 Старооскольский городской округ 15115,4 Чернянский район 13655,1 Шебекинский городской округ 14574,6 Яковлевский городской округ 14594,1

Средний размер пенсии исчисляется как отношение общей суммы назначенных месячных пенсий всем пенсионерам, состоящим на учете в органах социальной защиты, к их численности. Наиболее высокие показатели в городском округе г. Белгород (15451,1 руб.), Старооскольском городском округе (15115,4 руб.) и Белгородском районе (15027,9 руб.). Разница с наиболее низким показателем составила более 2000 руб., так в Ивнянском районе (13098,9 руб.), Красногвардейском (13420,1 руб.), а в Красненском (13599,7 руб.).

Естественная убыль населения Белгородской области – превышение числа умерших над числом родившихся – за 2019 года составила 7479 человек, следует из данных Росстата.

Основной причиной убыли стало сокращение рождаемости в субъекте. Большая часть рожениц – представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей.

Объем отгруженных товаров собственного производства в 2019 году

(без учета субъектов малого предпринимательства)

2019 год,

млн. рублей Белгородская область 841485,3 г. Белгород 96001,8 Алексеевский городской округ 64119,7 Белгородский район 13730,3 Борисовский район 8004,5 Валуйский городской округ 35970,1 Вейделевский район 125,7 Волоконовский район 6591,6 Грайворонский городской округ 841,1 Губкинский городской округ 166168,2 Ивнянский район 8290,8 Корочанский район 45943,5 Красненский район 41,7 Красногвардейский район 6659,3 Краснояружский район 1998,7 Новооскольский городской округ 25992,4 Прохоровский район 19435,0 Ракитянский район 30129,8 Ровеньский район 2467,3 Старооскольский городской округ 254282,0 Чернянский район 3848,7 Шебекинский городской округ 17880,9 Яковлевский городской округ 32962,6

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) всех товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами.

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены данным юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет.

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет собой стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией другим юридическим и физическим лицам.

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Группировки по видам деятельности представляют собой совокупность соответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их основного вида деятельности.

Деление муниципальных районов и городских округов Белгородской области на группы (кроме Белгорода):

Первая группа – лидеры, успешные в социально- экономическом развитии муниципальные районы и городские округа

1. Алексеевский городской округ

2. Старооскольский городской округ

3. Борисовский район

4. Прохоровский район

5. Корочанский район

6. Губкинский городской округ

7. Яковлевский городской округ

8. Белгородской район

Вторая группа – муниципальные образования перспективного развития

9. Шебекинский район

10. Красногвардейский район

11. Новооскольский городской округ

12. Волоконовский район

13. Вейделевский район

14. Чернянский район.

Третья группа – проблемные муниципальные районы

15. Валуйский городской округ

16. Красненский район

17. Ракитянский район

18. Ивнянский район

Четвертая группа – муниципальные территории стратегического отставания, деградирующие территории

19. Грайворонский городской округ

20. Ровеньской район

21. Краснояружский район

Иерархия муниципальных районов и городских округов Белгородской области с присвоением индексов инвестиционной надежности по итогам 2019 года

Алексеевский городской округ А++ Старооскольский городской округ А++ Борисовский район А+ Прохоровский район А+ Корочанский район А+ Губкинский городской округ А+ Яковлевский городской округ А+ Белгородский район А+ Шебекинский городской округ В+ Красногвардейский район В+ Новооскольский городской округ В Волоконовский район В Вейделевский район В Чернянский район В Валуйский городской округ С+ Красненский район С Ракитянский район С Ивнянский район С Грайворонский городской округ D++ Ровеньский район D+ Краснояружский район D

Национальная рейтинговая шкала, используемая АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов», состоит из четырех рейтинговых классов:

Класс А – Высокий уровень надежности

Класс В – Удовлетворительный уровень надежности

Класс С – Низкий уровень надежности

Класс D – Неудовлетворительный уровень надежности

Каждый из классов разделяется на несколько подклассов, обозначаемых индексами "++", "+", "-",

Рейтинг Значение А++ Высокий уровень надежности,

Риск минимальный А+ Высокий уровень надежности,

Риск незначительный А Высокий уровень надежности,

Риск низкий В++ Удовлетворительный уровень надежности,

Риск невысокий В+ Удовлетворительный уровень надежности В Удовлетворительный уровень надежности,

Риск невысокий С++ Низкий уровень надежности,

Риск значителен С+ Низкий уровень надежности,

Риск высок, С Низкий уровень надежности,

Риск чрезвычайно высок D Неудовлетворительный уровень надежности

Рейтинг успеваемости глав муниципальных образований Белгородской области по итогам 2019 года

ФИО Муниципальный район Оценка Сергачев Станислав Валерьевич Алексеевский городской округ 5+ (отлично) Сергиенко Александр Николаевич Старооскольский городской округ 5+ (отлично) Давыдов Николай Иванович Борисовский район 5 (отлично) Канищев Сергей Михайлович Прохоровский район 5 (отлично) Нестеров Николай Васильевич Корочанский район 5 (отлично) Гаевой Андрей Петрович Губкинский городской округ 5 (отлично) Чесноков Андрей Валериевич Яковлевский городской округ 5 (отлично) Перцев Владимир Николаевич Белгородский район 5 (отлично) Жданов Владимир Николаевич Шебекинский городской округ 4 (хорошо) Бровченко Игорь Николаевич Красногвардейский район 4 (хорошо) Гриднев Андрей Николаевич Новооскольский городской округ 4 (хорошо) Бикетов Сергей Иванович Волоконовский район 4 (хорошо) Тарасенко Анатолий Васильевич Вейделевский район 4 (хорошо) Круглякова Татьяна Петровна Чернянский район 4 (хорошо) Дыбов Алексей Иванович Валуйский городской округ 3 (удовлетворительно) Полторабатько Александр Федорович Красненский район 3 (удовлетворительно) Климов Анатолий Викторович Ракитянский район 3 (удовлетворительно) Калашников Алексей Николаевич Ивнянский район 3 (удовлетворительно) Бондарев Геннадий Иванович Грайворонский городской округ 2 (неудовлетворительно) Пахомов Андрей Вячеславович Ровеньский район 2 (неудовлетворительно) Бурба Валерий Николаевич Краснояружский район 2 (неудовлетворительно)







[1]) Учтены средства организаций, выступающих в качестве единых заказчиков на территории Белгородской области, распределенные по муниципальным образованиям.

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (п. 5, ст. 4; п. 1, ст. 9).

[2]) Данные приведены с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

[3]) В целях обеспечения сопоставимости с предыдущими периодами относительные показатели рассчитаны без учета жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

[4]) По полному кругу организаций.

[5]) Данные предварительные.