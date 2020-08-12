Сетевой комплекс Кубани и Адыгеи объединился под брендом

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12 августа 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Компания «Россети» завершила второй этап внедрения единой бренд-архитектуры на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Теперь крупнейшая распределительная электросетевая организация региона называется ПАО «Россети Кубань». Прежде компания использовала название «Кубаньэнерго».

Решение о переходе на единую бренд-архитектуру всех дочерних и зависимых обществ презентовал на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Группа «Россети» работает в 80 субъектах Российской Федерации, реализует единые подходы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры страны, постоянно повышает качество предоставляемых услуг, расширяя их перечень. Работа под единым брендом усиливает взаимосвязь предприятий группы компаний «Россети», делает бренд более узнаваемым в стране и в отрасли. Потребителю становится проще и понятнее взаимодействовать с нами. Переход на единое имя – часть системного процесса масштабной трансформации всех направлений деятельности холдинга.

«В российском электросетевом комплексе никогда ранее не было единого, узнаваемого и понятного для широкой аудитории бренда, – отмечает заместитель Министра энергетики России Антон Инюцын. – Создание единой корпоративной идентичности Группы «Россети» позволит повысить узнаваемость компании, которая обеспечивает электроснабжение 80 регионов. Потребители же, в свою очередь, будут знать, что за предоставление им безопасного, надежного и доступного электроснабжения отвечает один из крупнейших и наиболее динамичных холдингов страны. Это весомый вклад в общую работу по повышению открытости и прозрачности отрасли. Кроме того, сопричастность единому бренду станет для каждого из сотрудников «Россетей» стимулом поддерживать высочайшее качество предоставляемых услуг».

Новый бренд «Россети Кубань» использовался в корпоративных и маркетинговых коммуникациях с III квартала 2019 года. В наименовании была сохранена географическая привязка к деятельности организации.

Смена фирменного наименования не повлечёт за собой изменений в структуре и кадровом составе «Россети Кубань», а также в ее правах и обязанностях по отношению к потребителям и контрагентам.

«Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.