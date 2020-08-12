Немецкая компания объявила России войну?

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

Дожили православные! Транснациональным корпорациям мало почти захваченного российского рынка семян. Им подай все и сразу на блюдечке с голубой каемочкой. Речь идет о коллекции Всероссийского института растениеводства (ныне Всероссийский институт генетических ресурсов ВИР) им. Вавилова. Коллекция эта так и называется «вавиловской», и стоит, по оценкам FAO - организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, более восьми триллионов долларов.

Когда два года назад немецкий Bayer купил американскую Monsanto за 66 миллиардов долларов потребовалось одобрение антимонопольных служб ведущих стран мира. США «раздел» немцев на 9 миллиардов и сделку одобрил. ЕС заставил продать весь бизнес по производству семенного материала овощей байеровскому конкуренту BASF на 6 млрд. долларов.

ФАС РФ скромно ограничилась требованиями передать устаревшие технологии на основании неэксклюзивной лицензии в области селекции новых сортов и гибридов для российских агроклиматических условий. А также открыть российским компаниям доступ к базам данных в области цифрового земледелия. Также Bayer было необходимо заключить договор с организацией, выбранной ФАС для трансфера технологий и недискриминационного доступа к цифровым агрономическим платформам.

И это оказалась не Тимирязевка или другой аграрный ВУЗ, или крепкое сельхозНИИ. Как вскочивший прыщ, им стал только образованный по инициативе щедрого ведомства Артемьева, Центр технологического трансфера при НИУ ВШЭ. Когда читаешь биографии директората этого центра, Кафка встает дыбом!

Директор - некий Марченко. Образование: экономика водного транспорта и управление инвестициями. Куратор: проректор вышки Жулин. Образование: МФТИ (в семье не все дети одинаковы!), МГУ – экономика. Научный руководитель: Иванов – юрист в кубе. Отвечающий за самый крутой «проэкт» «Селекция 2.0» Куликов – кандидат меднаук. Только одна «единица», имеющая отношение к сельскому хозяйству, г-жа Долматова, получила специальность «Плодоовощеводство и виноградарство». Есть еще «менеджмент», кубанский юрист, журналист. Не хватает только специалиста по канабису…

Сразу чувствуется, что уровень компетентности сих дам и господ в сельском хозяйстве, селекции растений, в генетике, в конце концов несомненно огромен! Причем настолько огромен, что они сразу заявили: «российские генетические коллекции должны служить всему человечеству». В деловой газете юрист в кубе Иванов прямо написал: «Высшая школа экономики взяла на себя ответственность за ключевые аспекты вывода богатейших российских генетических коллекций «в свет». Генетические коллекции могут стать основой технологического и экономического рывка российского растениеводства — если вольются в глобальную экономическую и технологическую систему. Николай Вавилов наверняка желал бы именно такой судьбы своей коллекции».

И понеслась по трубам травля! Как ЦТ не может жить без образа врага, так и трасферщики кинулись втаптывать в грязь ВИР. Умело манипулируя цитатами президента с одного из совещаний, порой опускаясь до прямых оскорблений, птенцы гнезда Кузьминова, фактически ставят ультиматум ВИР: «либо вы передаете нам контроль над коллекцией, либо мы будем травить вас дальше». Честно говоря, такой оголтелой и скотской наглости автор еще ни разу не наблюдал в научных кругах!

Ситуация со стороны представляется предельно прозрачной. Есть жертва – ВИР. Есть объект – его коллекция. Есть заказчик – Bayer. Есть исполнитель – Центр трансферта ВШЭ. Плюс есть стоимость самой коллекции – 8 триллионов долларов.

- Дело не только в стоимости, ценовом эквиваленте. Российская коллекция – не просто одна из крупнейших коллекций, она содержит уникальные сборы мировых генетических ресурсов довоенного времени, то есть до активной химизации сельского хозяйства. Сегодня, особенно у богатых людей в моде, экологически чистый продукт, а на западе таких исходных материалов уже нет. Вы понимаете - на что они нацелились?! - говорит доктор биологических наук, профессор РАН Александр Соловьев.

Как говорил Коровьев у Булгакова, «подумаешь, бином Ньютона». Худо-бедно, через всем на Руси известное место, но начались попытки возродить отечественное семеноводство. Процесс идет туго, но кому как ни немцам знать, что мы долго запрягаем, но если уж запрягли, но хрен догонишь: «Едут, едут по Берлину наши казаки». А это миллиарды долларов, которые уплывают из карманов транснационального бан…, простите, гиганта. Эксперты утверждают, что на покупку семян, агрохимии, генетического материала и так далее мы тратим до 2 млрд. долларов в год! Вот таковы ставки в этой игре! Не миллионы, и даже не миллиарды долларов. А сотни миллиардов. Триллионы!

Но дело не только в деньгах. Дело еще и в политическом влиянии на курс правительства. Почему? Ответ есть в материале «Разбойники из высшей школы» в свежем номере «Аргументов недели».