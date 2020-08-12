Депутат Мосгордумы Степан Орлов оценил влияние льготной ипотеки на оздоровление экономики

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12 августа 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Степан Орлов прокомментировал программу льготной ипотеки, как одну из мер в рамках стратегии оздоровления российской экономики.

Степан Орлов напомнил, что старт программы был запущен в апреле, в самый разгар эпидемии, уже в июне была увеличена предельная сумма льготной ипотеки.

«Ранее для Москвы и области, а также для Санкт-Петербурга и Ленинградской области она составляла 8 млн рублей и 3 млн рублей для остальных регионов. Теперь же в столице сумма равна 12 млн рублей, а в прочих регионах — 6 млн рублей», - сказал Степан Орлов.

«Неудивительно, что спрос на льготную ипотеку оказался в каком-то смысле ажиотажным: начиная с 16 апреля её оформили уже свыше 80 000 граждан, общая сумма кредитов составила около 200 млрд рублей. Кстати, те россияне, которые не успевали до 1 ноября накопить 20%, после снижения порога первоначального взноса смогли войти в программу», - добавил Орлов, подчеркнув, что жилищное кредитование показало оздоровление ситуации с покупкой недвижимости.

Парламентарий также обратил внимание, что льготная ипотека положительно влияет на благосостояние застройщиков и повышение уровня жизни нескольких миллионов человек, трудящихся в данной сфере.

«Иными словами, льготную ипотеку можно, безусловно, назвать могучим драйвером современного экономического роста», - заключил Степан Орлов.

Напомним, программа льготной ипотеки может быть продлена, если она будет востребована.