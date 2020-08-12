Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации

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12 августа 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Определена очередность переселения участников программы реновации жилого фонда в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В первый этап новые квартиры получат почти 170 тыс. москвичей, проживающих в 930 старых домах. Во второй этап - с 2025 по 2028 годы - планируется начать переселение более 1 тыс. 630 домов, а это еще 330 тыс. москвичей. Остальные - около 380 тыс. человек - переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 годов. Тогда планируется расселить более 1,8 тыс. домов.Теперь участники программы реновации смогут спланировать свой переезд, подготовить все необходимые документы, решить, нужно ли им докупать дополнительные квадратные метры или еще одну квартиру», - говорится в сообщении.

Уточняется, что определении этапов переселения специалисты оценивали целый ряд факторов.

«В первую очередь это наличие свободных земельных участков. <...> Кроме площадки для строительства также было важно оценить территорию, на которой расположены сносимые дома. Большое внимание уделялось тому, чтобы была возможность организации на месте сноса более благоприятной городской среды с размещением зон отдыха, детских площадок, объектов сопутствующей инфраструктуры с проведением на завершающем этапе комплексного благоустройства», - подчеркивается в материале.

Также сообщается, что, по оценкам специалистов, жители домов, которые попали в первую волну переселения, несколько выигрывают во времени.

«Однако переезжающие в рамках второго и третьего этапов получат более широкие возможности переезда и выбора квартиры в домах ближе к месту привычного проживания за счет строительства жилья на месте снесенных объектов первого этапа», - говорится в материале.

Отмечается, что в дальнейшем сроки переселения будут актуализироваться и при необходимости могут быть скорректированы.

«В зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях, сроки переезда могут измениться», - уточняется в материале.