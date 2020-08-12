Дегтярева попросили отдать детям правительственную яхту, стоящую 30 миллионов рублей

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12 августа 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

дети, фото: twitter.com/nashashkola27

Врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева попросили передать детям правительственную яхту «Виктория». Обращение детей, родителей и руководства «Краевого центра образования», в котором работают IT-клуб, Кванториум, центр одаренных детей Хабаровского края опубликовано в сети.

Отметим, правительственная яхта была выставлена на продажу с начальной ценой в 60 млн рублей. Из-за отсутствия предложений от покупателей цена на торгах снижалась. За 30 млн рублей желающих приобрести катер не нашлось. В результате торги были аннулированы. Региональное правительство не может продать уже полтора года.

Обращение КЦО к ВрИО губернатора Хабаровского края Михаилу Владимировичу Дегтярёву. pic.twitter.com/abhm8xH4UR — Школа XXI века (@nashashkola27) August 11, 2020