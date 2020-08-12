В московском ресторане повар-робот готовит лучше всех

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В одном из ресторанов Москвы появился повар-робот. Внешне он даже отдаленно не напоминает человека - это гигантский куб с холодильником и механическими руками. Сейчас этот необычный сотрудник находится на испытательном сроке, за его работой следит технический специалист.

Всего за пару минут робот может приготовить поке. Это гавайское блюдо из рыбы, овощей и риса. Сложенные в тарелку ингредиенты смешивать не нужно, они заранее загружены в холодильник-матрицу рядом с роботом. Он следит за сроком годности продуктов и готовит исключительно из свежих.

Один из основателей сети ресторанов рассказал о способностях своего нового сотрудника:

«Одновременно робот за 1-2 минуты может готовить четыре поке. Обычный повар за две минуты готовит лишь одно поке. К тому же человек на глазок может нарушить размер порции. Например, из-за усталости или запарки, кому-то в блюдо попадет не 60 граммов лосося, а 30. У механического кулинара все ингредиенты уже скомпонованы, ему достаточно их собрать в зависимости от выбора покупателя».

Эксперты отмечают, что внедрение роботов в сегмент общепита происходит во всем мире. Они легко справляются с приготовлением бургеров, пиццы и пасты. Кроме этого, роботизация ресторанного бизнеса дает существенный экономический эффект, ведь в США, например, труд рядового повара может стоить около 15 долларов в час. В России же внедрение роботов имеет скорее маркетинговый характер.

«Скорее, здесь работает история с привлечением внимания и интереса со стороны публики, чем оптимизация бизнеса. Зарплаты работников в данном сегменте совсем не высоки, и реальной экономии от роботов не будет», - отметила Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной Ассоциации участников рынка робототехники.

Роботизация общепита стала важным фактором в период пандемии коронавируса. Хоть в ресторанах и стремятся соблюдать чистоту, но когда робот готовит блюдо, на тарелку точно никто случайно не чихнет и не дотронется до нее немытыми руками.

Отметим, что недавно компания KFC объявила об открытии полностью роботизированного ресторана. Заказ и оплата будут производиться через сенсорные экраны со встроенной функцией биометрии: искусственный интеллект позволит запоминать вкусы гостя и предлагать ему в следующий раз любимые блюда. Выдавать заказы будет роборука. Но вот блюда готовить будут пока по-прежнему люди.