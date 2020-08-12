В Краснодаре запустили iGooods — доставка из «Окей», «Лента», «Ашан» и «Метро»

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В середине июня в Краснодаре запустился новый сервис доставки. На сайте iGooods или в приложении можно сделать заказ из краснодарских магазинов «Метро», «Окей», «Лента» и «Ашан». Важно, что в Краснодаре доставку из гипермаркета «Окей» никто, кроме iGooods, не делает.

Мы расскажем вам, как все это работает. А вы запоминайте: промокод АН123. По нему вам сделают первую доставку бесплатно при заказе от 900 рублей* (без промокода доставка стоит 249 рублей в любую точку города).

Для этого надо зарегистрироваться на сайте или скачать приложение и указать адрес доставки.

Для удобства товары поделены на категории: «Молочные продукты», «Овощи, фрукты», «Мясо и птица», «Канцелярские товары», «Товары для детей» и т.д. Выбираете товар, складываете в виртуальную Корзину и оформляете заказ. Ни поездок, ни мучений в очереди, ни обязательных масок, ни тяжелых сумок, ни «убитых» двух часов личного времени.

Важно, что сервис работает так, что цена продуктов будет всегда такая же, как и в самом магазине. Для покупателя нет никаких наценок или скрытых комиссий. После получения заказа вам приходит чек и накладная с ценами на все продукты.

После вашего заказа, ваш персональный закупщик в магазине собирает для вас только свежие продукты с хорошим сроком годности и внешним видом. Если выбранного товара нет, вам позвонят и предложат замену - в iGooods выбирают, как для себя.

Затем ваши покупки аккуратно положат в пакеты (много пакетов), а потом упакуют в пластиковые боксы, чтобы ничего не помялось. Замороженные или охлажденные товары доставляют в термосумках с хладоэлементами – даже мороженое привезут, как из холодильника. Пищевые и непищевые товары будут рассортированы. Ваш персональный закупщик обязательно будет работать с вашим заказом в одноразовых перчатках и маске. Все товары гарантированно приедут к вам чистыми и неповрежденными.

Доставка обойдется даже дешевле, чем поездка в магазин на собственном автомобиле или такси. Также покупка через iGooods позволяет экономить еще потому, что, находясь в магазине, всегда купишь что-нибудь лишнее и ненужное, особенно если голоден.

По словам создателей сервиса, самые благодарные пользователи — семьи с маленькими детьми, с которых буквально сняли груз. Многие заказывают доставку, когда покупка планируется тяжелая, например, если нужно купить много воды, или когда просто спешка и нет времени.

Создатели сервиса уверяют, что основная причина популярности сервиса iGooods — это экономия личного времени. Сегодня уже мало кто хочет тратить часы своей жизни на походы в магазины. Это новый большой тренд современной жизни.

Доставляют продукты быстро — от 90 минут. Сервис работает ежедневно с 10:00 до 22:00 во все районы Краснодара. Тут все удобно — сразу виден интервал доставки, и вам не придется сидеть дома в ожидании звонка курьера.

Оплатить заказ можно всеми доступными способами: наличными, картой онлайн, телефоном или картой через терминал.

Удобно, что сервисом можно пользоваться более чем в 40 городах нашей страны.

Контакты сервиса:

Cайт iGooods

Инстаграм@igooods_krd

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* Срок проведения акции: с 10.08.2020 по 10.09.2020. Подробности акции уточняйте по тел. 8-903-452-23-32

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