В Юрюзани аварийную котельную могут переформатировать под музей
12 августа 2020, 11:14[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Такое предложение сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки по горно-заводской зоне.
Сегодня, 12 августа, Алексей Текслер проверил работу котельную № 1, которая построена в 1954 году. В настоящий момент котельная приносит до 40 миллионов рублей убытков в год. Для решения проблемы необходимо построить 4 новые котельные мощностью 4, 9, 18 и 8 мегаватт. Инвестиции в проект могут достигнуть порядка 400 миллионов рублей.
Алексей Текслер отметил, что современный, но очень дорогостоящий проект. Пока потенциальные инвесторы не найдены. «Можно начать второй раунд поиска инвесторов, нужно заявиться и с федеральной поддержкой. Давайте приступим к реализации этого проекта», — цитирует Алексея Текслера телегам-канал «Южноуральская панорама».
Также глава региона предложил после реализации нового проекта открыть в старой котельной музей.
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