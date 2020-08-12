В Юрюзани аварийную котельную могут переформатировать под музей

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12 августа 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Такое предложение сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки по горно-заводской зоне.

Сегодня, 12 августа, Алексей Текслер проверил работу котельную № 1, которая построена в 1954 году. В настоящий момент котельная приносит до 40 миллионов рублей убытков в год. Для решения проблемы необходимо построить 4 новые котельные мощностью 4, 9, 18 и 8 мегаватт. Инвестиции в проект могут достигнуть порядка 400 миллионов рублей.

Алексей Текслер отметил, что современный, но очень дорогостоящий проект. Пока потенциальные инвесторы не найдены. «Можно начать второй раунд поиска инвесторов, нужно заявиться и с федеральной поддержкой. Давайте приступим к реализации этого проекта», — цитирует Алексея Текслера телегам-канал «Южноуральская панорама».

Также глава региона предложил после реализации нового проекта открыть в старой котельной музей.