Райффайзенбанк организовал кредит для ГК «Росводоканал»

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12 августа 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Райффайзенбанк выступил в качестве координирующего уполномоченного ведущего организатора синдицированного кредита для ГК «Росводоканал», крупнейшего в России частного оператора в сфере водоснабжения и водоотведения. Альфа-Банк и ПАО РОСБАНК выступили уполномоченными ведущими организаторами, Международный Инвестиционный Банк (МИБ) и АО «ОТП Банк» – ведущими организаторами.

Сделка заключается сроком на 7 лет. Синдицированный кредит оформлен с пятью операционными компаниями ГК «Росводоканал»: ООО «Барнаульский Водоканал», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «РВК Воронеж», ООО «Тюмень Водоканал». Заемщики несут ответственность перед финансирующими сторонами в пределах собственных лимитов заимствования, гарантом по синдикату выступает субхолдинговая компания ООО «РВК-Инвест».

Компании планируют направить средства на рефинансирование текущей корпоративной задолженности и финансирование капитальных затрат в рамках инвестиционных программ городов присутствия. Особенностью сделки стало использование инструмента «аккордеон», который позволит Группе расширить количество участников и объем финансирования до 9,1 млрд рублей. На текущий момент ГК «Росводоканал» использует часть лимита в 4,1 млрд рублей. В дальнейшем остаток кредитного лимита компания планирует использовать на финансирование концессионных соглашений в новых регионах и сделок M&A.

«Райффайзенбанк выступает ценным союзником в решении бизнес-задач корпоративных клиентов. Главной целью формирования синдиката было увеличение дюрации кредитного портфеля и снижение стоимости заемного капитала, что и было достигнуто. ГК «Росводоканал» - наш давний партнер, который много лет ведет эффективный бизнес, выполняет в полном объеме инвестиционные обязательства и активно участвует в экологических инициативах. Текущая сделка позволит компании в удобном для нее формате оптимизировать структуру кредитного портфеля и обеспечивать выполнение текущих операционных задач на стабильно высоком уровне, как и раньше», - прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.

"Сделка позволила решить широкий спектр задач в части улучшения параметров кредитного портфеля. Среди них отдельно следует обратить внимание на существенное переформатирование структуры обеспечения и ковенантного пакета, что явилось результатом многолетней работы менеджмента над построением прозрачного и ответственного бизнеса. Свободные лимиты в рамках подписанного кредитного соглашения и активное участие в сделке международных кредиторов формирует основу для стратегического роста Группы в долгосрочной перспективе. Мы высоко оцениваем профессионализм команды Райффайзенбанка, способность предлагать новые решения и реализовывать сложные сделки, отвечающие самым высоким стандартам, " - отметил финансовый директор УК "РОСВОДОКАНАЛ" Андрей Коваленко.

Первый в России синдицированный кредит в цифровом формате

Кредитное соглашение подписано в российском праве по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования. Уникальность данной сделки в том, что она полностью оформлена в удаленном режиме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Всего в подписании участвовали 11 сторон: пять водоканалов, гарант со стороны ГК «Росводоканал» и пять банков-участников синдиката (Райффайзенбанк, Альфа-банк, Росбанк, МИБ и ОТП Банк). Юридическое сопровождение сделки обеспечивает московский офис фирмы White & Case.

«Синдицированный кредит с участием крупнейшего частного банка, «дочек» иностранных банков и международного института развития - это знаковая сделка для российского банковского рынка, и нам удалось реализовать ее полностью в цифровом формате. Мы благодарны «Росводоканалу» за доверие и коллегам из банков-соорганизаторов за высокую вовлеченность и успешное завершение проекта», - добавил Дмитрий Средин.