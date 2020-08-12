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Из ВШЭ уволили профессора Елену Лукьянову, которая критиковала поправки к Конституции

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Из ВШЭ уволили профессора Елену Лукьянову, которая критиковала поправки к Конституции
Елена Лукьянова, фото из соцсети

Из Высшей школы экономики (ВШЭ) увольняют профессора кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Елену Лукьянову.

Лукьянова сама написала об этом в соцсети. «Пока в Беларуси бой за свободу и общенациональная забастовка, а в Москве меня собираются увольнять из Вышки...», - сообщила она в Facebook.

Елена Лукьянова - юрист, учёный, доктор юридических наук, общественный и политический деятель, адвокат, член Общественной Палаты Российской Федерации.  По данным «Открытых медиа», профессор уже получила уведомление о расторжении контракта с 1 сентября.

Пиар-директор ВШЭ Андрей Лавров назвал причину увольнения Лукьяновой. Официальная причина увольнения Лукьяновой — «реорганизация факультета». По его словам, увольнение не связано с политическими взглядами преподавателя. По его словам, критерием отбора преподавателей является их профессионализм и отзывы студентов.

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