Чиновница в Башкирии считает, что безработные россияне не хотят работать из-за слишком больших выплат

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12 августа 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Россияне не хотят работать из-за высоких размеров пособий по безработице. Так считает заместитель директора Центра занятости Нефтекамска (Республика Башкирия). В ходе прямого эфира в социальных сетях замруководителя Центра занятости рассказала, что граждане, потерявшие работу и вставшие на учет, отказываются от трудоустройства, так как получают большие выплаты по безработице.

А работодатели не могут укомплектовать рабочие места, и наблюдается кадровый голод. По мнению этой чиновницы, если у зарегистрированной в Центре занятости минимальный размер пособия составляет 5175 рублей, то человеку не нужно работать.

Почему граждане отказываются? "Там работать надо". Если у безработного есть ребенок, пособие увеличивается на три тысячи.

На начало августа в Нефтекамске зарегистрировано 4262 безработных, - сообщает URA.RU.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ранее предложили увеличить размер пособия по безработице до прожиточного минимума в регионе, и максимальная выплата должна достигать средней зарплаты. Предложения направлены в Министерство труда РФ.