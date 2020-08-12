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12 августа 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

Вика Цыганова с супругом Виктором. Запах победы сквозит в их именах

Актриса, певица и композитор Вика Цыганова родом из Хабаровского края, охваченного протестами. Она решила из шоу-бизнеса идти в другую публичную сферу - политику, и бороться за пост губернатора Хабаровского края. О своих планах и настроениях в Хабаровске и Минске она рассказала в эксклюзивном интервью "Аргументам недели".



"Все мы находимся в тупике. Мы подошли к краю обрыва и видим перед собой пропасть, у которой нет дна. Весь мир висит на волоске, качнуть его туда или сюда очень легко, и можно его потерять в одну секунду. Поэтому, мне кажется, надо смотреть в аспекте духовном, творческом. Я человек творческий, и я живу только своими интуициями, подсказками своего подсознания. Мне кажется, то, что происходит сейчас в Белоруссии и то, что было на Украине – это звенья одной цепи. Есть цель - развалить наш славянский мир. Мы никому не угодны, потому что мы не поддаёмся дрессуре, мы не подчиняемся, мы не хотим жить под плинтусом Европы или Америки. Мы дикие, своенравные, своевольные, храбрые, отважные, неудержимые. Мы никого не боимся, только сами себя, потому что над нами только Бог и Божья Матерь. Мы последние держим баланс сил. И все действительно против нас.



Я недавно говорила с первым иерархом русской православной церкви Илларионом. Он рассказывал, как много людей сейчас принимают православие. Потому что этот баланс надо сохранить. И люди это чувствуют душой и идут креститься.



Моё возвращение, пусть временное, в мой родной Хабаровский край – это был просто порыв, что-то свыше пришло. Потратить все свои силы, заработать сердечную аритмию, общаться с людьми, утешать, давать им надежду, говорить с ними только от своего сердца, а не от какой-то партии".



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