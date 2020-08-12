Благотворительный фонд РМК купил для южноуральских больниц новые скорые

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12 августа 2020, 07:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Челябинская область получит в подарок от Благотворительного фонда Русской медной компании 12 автомобилей. Два реанимобиля и десять машин скорой медицинской помощи в ближайшее время будут переданы на баланс регионального министерства здравоохранения.

Стоимость этой техники составляет почти 57 миллионов рублей. Она выполнена на базе Ford Transit, и снабжена новым медоборудованием, которое соответствует всем регламентам и требованиям. Техника в данный момент уже проходит приемку и инвентаризацию. По окончанию проверки она будет принята ведомством и приступит к работе.

За время пандемии Благотворительный фонд РМК передал правительству Челябинской области длинный список ценных подарков. 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, бесконтактные термометры, 110 тысяч экспресс-тестов для определения COVID-19, миллионы единиц средств защиты были направлены региональному минздраву. Нуждающиеся жители получили в дар от РМК 44 тысячи продуктовых наборов.