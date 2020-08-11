Джигурда о ДТП с Ефремовым: «За рулем был каскадер - подготовленный человек!»

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11 августа 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня Никита Джигурда выступил перед представителями СМИ у здания Пресненского суда в поддержку своего коллеги Михаила Ефремова. Актер поставил под сомнение юридическое образование адвоката Александра Добровинского и назвал истинного виновника ДТП.

Никита Джигурда заявил, что за рулем в момент происшествия находился не Ефремов, а «каскадер, подготовленный человек».

«Добровинский - Паниковский. Где диплом ваш 92-го года? Фейки запускать не нужно. Липовый диплом! И в Америке у тебя нет никакого образования. Паниковский, бросьте гуся!» - обратился Джигурда к появившемуся у здания суда адвокату потерпевшей стороны.

Актер продемонстрировал собравшимся журналистам скрины с видео, подтверждающие невиновность Ефремова. Также его возмутил тот факт, что заседание суда перенесли на 12 августа, при том, что Ефремова в бессознательном состоянии забрала скорая, и он находится в реанимации Боткинской больницы.