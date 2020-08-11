Депутат МГД Картавцева: Современные диагностические комплексы появились в 10 центрах «Мои Документы»

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11 августа 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Современные диагностические комплексы появились в 10 центрах «Мои Документы». Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

«В 10 районных центрах «Мои документы» появились современные диагностические комплексы, где москвичи могут пройти быстрый медицинский осмотр. Бесплатная экспресс-диагностика включает измерение артериального давления, анализ выдыхаемого воздуха, взвешивание и определения состава тела. Также предусмотрено измерение пульса: если прибор зафиксирует нарушение ритма — пациенту следует пройти дальнейшую диагностику для определения вида мерцательной аритмии. <...> Предварительная запись на медицинский осмотр в «Моих документах» не потребуется – диагностика организована так, что пройти её можно будет самостоятельно»,- сообщила Лариса Картавцева.

Она отметила, что данные диагностики можно получить по электронной почте или распечатать.

«Если же будет выявлена какая-то проблема со здоровьем, то человек сможет отправиться на приём к своему лечащему врачу в поликлинике с предварительными данными базового обследования. <...> Кроме того, в трёх флагманских центрах «Моих документов» ЦАО, ЮЗАО и ЮАО появятся роботы-диагносты, которые позволяют дистанционно измерить показатели здоровья и на основании искусственного интеллекта дать москвичам рекомендации по ведению здорового образа жизни и если такие сервисы будут востребованы, то со временем их внедрят во всех районных центрах госуслуг»,- отметила депутат.

Вместе с тем, она напомнила о необходимости регулярных профилактических осмотров.

«Я напоминаю пациентам, что практически любую болезнь проще предотвратить, чем лечить. Регулярные профилактические осмотры могут помочь обнаружить заболевание на ранней стадии. Это же касается тех проблем со здоровьем, которые есть сегодня почти у каждого – например, набора лишнего веса. В прошлом году у нас был удачный проект: павильоны «Здоровая Москва» в городских парках. Базовое медицинское обследование москвичи могли пройти где угодно, даже во время прогулки. Хотелось бы продолжать работу в этом направлении, однако пандемия коронавирусной инфекции заставила город скорректировать планы. В целом приближение медицины к пациенту – это очень хорошая тенденция, которая позволяет москвичам следить за здоровьем, несмотря на постоянную занятость. Город сегодня непрерывно ищет новые технологии и способы, которые помогут сделать заботу о здоровье простой и доступной»,- заключила Лариса Картавцева.