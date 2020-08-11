Депутат МГД Александр Козлов рассказал о повышении энергоэффективности в московских домах

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11 августа 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Александр Козлов прокомментировал сообщение Мосжилинспекции о том, что с начала 2020 года почти 1,5 тыс. московских домов получили класс энергоэффективности.

По словам Александра Козлова, это необходимо для того, чтобы повысить уровень энергетической эффективности с помощью соответствующего капитального ремонта. Он отметил, что в настоящее время старый жилой фонд по энергоэффективности не соответствует действующим нормативам более чем на 50%.

«Это значит, что дом потребляет больше тепла и энергии, при этом жители нередко чувствуют дискомфорт - либо слишком жарко, либо холодно, а платят за отопление больше. А это и так самая дорогая услуга в наших платёжках», - сказал он, отметив, что в результате капремонта, при котором используют современные технологии и материалы, можно добиться сокращения теплопроводности.

Депутат подчеркнул, что в таком случае затраты на коммунальные услуги уменьшатся минимум на 20%. Кроме того, он отметил, что квартиры в домах с повышенной энергоэффективностью имеют большую стоимость.

«Фонд ЖКХ помогает собственникам проводить такой ремонт и готово компенсировать до 5 млн рублей», - добавил Александр Козлов.

Александр Козлов также отметил, что в энергоэффективном доме можно будет создавать комфортную температуру с помощью модернизированных инженерных систем и погодного регулирования отопления.