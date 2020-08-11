Политолог: Вильнюс стал логичным выбором для Тихановской

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Литовский политолог Лауринас Йонавичюс заявил, что Светлана Тихановская прибыла в Вильнюс, опасаясь за свою безопасность в Беларуси.

«Вильнюс – место, где находится концентрация белорусских оппозиционеров. Тихановская оказалась в центре кровавой борьбы не добровольно, а ради мужа. Она не была к этому готова. Трудно сказать, что происходило в избирательной комиссии, но многие предполагали, что там могли быть угрозы в адрес семьи. По-человечески понятно, что она решила на какое-то время оставить страну, где ей угрожает опасность и что-то может случиться с ее семьей. Важный фактор – географический. Вильнюс рядом с Минском, и если что-то изменится, то можно очень быстро туда вернуться».

Власти Вильнюса решили поддержать граждан Беларуси, которые борются за демократию интересным способом? Подсветили четыре моста цветами национального флага Беларуси.

«Вильнюс посылает свою поддержку стремящейся к демократии Беларуси», - говорится в обращении.

А президент Литвы Гитанас Науседа официально заявил, что следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции.

«Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что там происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы. Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы», - сказал президент Литвы балтийским СМИ.