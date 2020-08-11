Сенатор Инна Святенко: СФ уделяет особое внимание проектам по улучшению качества жизни

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11 августа 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко приняла участие в открытии Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».

На торжественной церемонии она зачитала организаторам и участникам мероприятия приветственный адрес председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.

«Президентом РФ определены национальные цели и стратегические задачи для осуществления прорывного развития России, среди которых увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных и безопасных условий для их проживания, – говорилось в сообщении спикера Совфеда. – Несомненно, что успех в решении этих масштабных задач зависит от конструктивного и плодотворного взаимодействия органов власти всех уровней, научных, экспертных кругов и бизнес-сообщества».

На площадке форума собрался представительный состав участников для поиска инициатив и решений, отвечающих реалиям времени.

«Уверена, что его насыщенная повестка дня позволит обсудить проблемы отечественной медицины, обменяться лучшими практиками, ознакомиться с федеральными и региональными программами, направленными на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, разработку новых лекарственных препаратов и противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, а также выработать предложения по продвижению ценностей активного долголетия, популяризации физической культуры и спорта, улучшению демографической и экологической ситуации», – подчеркнула Матвиенко в приветственном адресе.

Центральной темой обсуждения стала охрана и укрепление здоровья населения России в условиях новых вызовов, таких, как пандемия коронавируса. Форум стал первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием в сфере охраны здоровья после снятия ограничений в Москве.

На стендах экспозиции была представлена информация о реализации национального проекта «Здравоохранение» и работе медучреждений в условиях пандемии. Инна Святенко выразила благодарность президенту общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерии за организацию форума, который помогает обмениваться опытом врачам, учёным, общественным организациям и бизнесу и представлять отечественные разработки, задействованные в борьбе с распространением инфекции и помогавшие справиться с новыми угрозами и вызовами.

«На форуме удалось объединить лучшие практики, которые помогли остановить распространение коронавирусной инфекции: от защитных медицинских костюмов до профильных инфекционных больниц, которые были построены в особо сжатые сроки», – сказала сенатор.

Она добавила, что Совет Федерации уделяет особое внимание проектам, направленным на улучшение качества жизни и увеличение её продолжительности, в том числе национальным проектам «Демография» и «Здравоохранение».