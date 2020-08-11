Что требует латвийский политик у жены на обед

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11 августа 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото предоставлено лично для "АН" Гунарс Кутрис с супругой Айвитой и детьми Алина-Катрина, Рейнис

Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает серию статей о том, что же предпочитают латвийские знаменитости видеть на своем обеденном столе. И сегодня мы в гостях у экс-главы Конституционного суда Латвии, политика Гунарса Кутриса и, конечно, у его супруги Айвиты.

Если честно, то я очень люблю эту семью: позитив, спокойствие, душевные разговоры под бокальчик красного вина и, конечно, танцы до упаду! Две половинки одного целого. Но, муж – политик, юрист, педагог. Строгий, но справедливый. Легко ли ему может угодить жена, например, в составлении обеденного меню? Капризный ли Гунарс Кутрис, как муж? Специально для балтийского бюро «АН» небольшая беседа с Айвитой Кутрой.

-Айвита, только честно!!! Гунарс прихотлив в еде?

-Нет. Я бы так не сказала. Мне, как жене, очень повезло с тем, что ест Гунарс. С его выбором блюд. Нет, он не слишком разборчив… Съест практически все, что я приготовила.

-А ты готовишь каждый день?

-Конечно! Для меня неприемлемо, чтобы еда стояла в холодильнике несколько дней. Я готовлю каждый вечер. Но тут нет особых сложностей: Гунарс очень любит фрукты, овощи, которые мы сами выращиваем – помидоры, огурцы, абрикосы, сливы, вишни, груши, виноград. Их в полном избытки на нашем столе. А вот супы, например, не очень у нас в чести… Кроме супа из лосося. Вот Гунарс его любит. И приготовление рыбы – целая процедура: мой муж часть лосося солит и на гриль! Это его обязанность. А вот супчик варю я, а съедают все. У нас же есть дети – Алина-Катрина и Рейнис.

Да, да, да и они нам помогают с ужином, обедом, когда все вместе собираемся. Мы с дочкой готовим нежнейшие котлетки из кабачков или моркови. А вот сын умеет создавать шедевр – тортилью. Безумно вкусно! Сын мне хороший помощник: когда он приезжает к нам, то один день готовлю я, а другой он стоит у плиты.

-Айвита, но ты же тоже устаешь? А кто тогда готовит?

-Когда совсем нет сил, то готовим «студенческую еду» -жареный картофель, который заливаем яйцом и добавляем мясо. Просто, быстро, сытно. Но вот без сладостей у нас не проходит ни один вечер! Я умею и люблю готовить сладости, особенно, пирожки. А вот Гунарс прекрасно печет «Пелдочные острова». Все просто: разделяет белки и желтки, потом к белкам добавляет сахар. А в желтки добавляет ванильный сахар. И то, и другое взбивается. Белки покрыты крепкой пеной (хорошо взбить) и варят в молоке. Тут нужно внимательно следить: когда молоко закипает, огонь нужно убавить и снимать пену. Когда молоко снова поднимается, то снимают кастрюлю с огня. А дальше самое интересное: яичный желток «покрыт» сахаром… Это важно: сахар с желтком, которые хорошо отстоялись, принимают светло-кремовый цвет. И потом в молоко, в которой «варилась» пена медленно, медленно наливают яичную массу и постоянно помешивать! Внимательно смотрите, чтобы крем не закипел! Все потом охлаждается, заполняется кремом «пищевые» вазочки и вот вам островки. Очень похоже.

-Айвита, как ты думаешь, а мужчина на кухне – красиво?

-Для меня, конечно! Гунарс великолепен на кухне!

-Благодарю.