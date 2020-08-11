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11 августа 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

В Геленджике местные жители просят закрыть город из-за проблем с водой. Жители считают, что ежегодная нехватка воды связана с туристами. По их словам, в городе постоянно нехватка пресной воды.

Мэр города признал, что нехватка воды есть, однако что либо делать пока не спешит, только посоветовал гражданам потерпеть. Некоторые жители города считают, что нужно скинуться и купить опреснитель воды.