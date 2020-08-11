Россияне удочерили двух девочек и теперь должны выплатить 2 млн за чужую ипотеку

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11 августа 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правмир

Фото: pixabay.com. Изображение носит иллюстративный характер.

Семья Беловых из небольшого поселка в Самарской области удочерила двух сестренок, мать которых недавно умерла. Сотрудники опеки проверили документы и заверили, что долгов у женщины не было, только невыплаченная коммуналка — около 50 тысяч рублей. Однако спустя два месяца, когда девочки уже благополучно жили в новой семье, нотариус сообщила, что выплачивать Беловым придется гораздо больше.

Выяснилось, что в 2013 году мама девочек взяла в ипотеку двухкомнатную квартиру и вскоре перестала вносить выплаты. За это время долгов накопилась нешуточная сумма — два миллиона рублей. Непонятно, почему об этом не было известно сразу. Такой вот сбой в системе. Беловы готовы с радостью отказаться от этой квартиры, им ничего не нужно. Но по закону так сделать нельзя — долги переходят к приемным родителям. Если даже сейчас им удастся продать жилплощадь по рыночной цене, долг порядка 600 тысяч рублей все равно останется.

Елена Белова работает кондитером, ее муж — механиком, у супругов родной 16-летний сын. Своя квартира тоже приобретена в ипотеку, поэтому выплачивать еще одну никакой возможности нет. Теперь еще приходится оплачивать и услуги адвокатов, без которых в этой истории не обойтись. Тем временем приставы продолжают звонить, наложили арест на банковскую карту.

О решении усыновить детей Беловы ни разу не пожалели. Вот только находиться в состоянии бесконечного стресса у них уже нет сил.