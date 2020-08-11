В Сергиевом Посаде утонул мальчик в возрасте полутора лет
11 августа 2020, 17:07[ «Аргументы Недели» ]
В Сергиевом Посаде утонул мальчик в возрасте полутора лет, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью. Трагедия произошла на территории частного домовладения.
Ребенок находился на участке вместе с родителями. В какой-то момент взрослые зашли в дом, оставив мальчика без присмотра. Тот забрался на емкость с водой для полива и упал в нее. Когда родители обнаружили мальчика в воде, они незамедлительно вызвали медиков и попытались самостоятельно реанимировать ребенка. Однако спасти мальчика не удалось – он скончался в медучреждении, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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