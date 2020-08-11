В Курганской области девять человек пострадали при ДТП
11 августа 2020, 16:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
Автобус, выполняющий рейс из Тюмени в Крым, столкнулся с фурой в Курганской области. На данный момент известно о девяти пострадавших.Причиной могла стать техническая неполадка автобуса.
Обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками правоохранительных органов. ГИБДД сообщает, что грузовой автомобиль не соблюдал безопасную дистанцию до автобуса, который ехал впереди. В итоге фура врезалась в общественный транспорт. После мощного удара у автобуса заклинило двигатель. Водитель фуры и восемь пассажиров направлены в ближайшие центральные районные больницы.
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