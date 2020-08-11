Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В селе Порез школьники создали музей Победы

, 16:31 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

В селе Порез школьники создали музей Победы
В Унинском районе хранят память о героях-земляках Великой Отечественной войны. "Историю нельзя забывать", - говорит Татьяна Лялина, директор средней школы села Порез, показывая школьный музей Александру Боброву, помощнику депутата Государственной Думы РФ Олега Валенчука. 

На протяжении 5 лет его создавали ученики, педагоги и неравнодушные жители села. Общими усилиями им удалось собрать болшое количество экспонатов времен Великой Отечественной, наглядно демонстрирующих, какой была жизнь тех, кто остался в тылу, и тех, кто ковал Победу на фронте.

Толчком к созданию музея-памяти послужило участие школы во Всероссийском движении "Сады Победы". В 2015 году школьники вместе с ветеранами заложили на пришкольном участке яблоневую аллею в память о бессмертном подвиге советского солдата, а вход в учебное заведение украсили памятные доски с портретами односельчан – Героев Советского Союза.

Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, оформлена и в районной библиотеке, и в районном краеведческом музее. Поэтому и мемориал войнам-землякам, расположенный радом с храмом, утопает в цветах.

- Свет Победы наполняет особым смыслом и содержанием нашу историю, культуру, жизнь общества и каждого человека, - отметил депутат Госдумы Олег Валенчук. - О славной Победе каждую весну напоминают звон орденов и медалей на груди у тех, кто не щадя жизни встал на защиту Отечества. Это общий праздник, вне времени и границ. Поэтому очень важно, что унинцы помнят помнят о героях и хранят историческую правду о той страшной войне. Низкий вам за это поклон!
 

ИМ