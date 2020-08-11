В селе Порез школьники создали музей Победы

На протяжении 5 лет его создавали ученики, педагоги и неравнодушные жители села. Общими усилиями им удалось собрать болшое количество экспонатов времен Великой Отечественной, наглядно демонстрирующих, какой была жизнь тех, кто остался в тылу, и тех, кто ковал Победу на фронте.

Толчком к созданию музея-памяти послужило участие школы во Всероссийском движении "Сады Победы". В 2015 году школьники вместе с ветеранами заложили на пришкольном участке яблоневую аллею в память о бессмертном подвиге советского солдата, а вход в учебное заведение украсили памятные доски с портретами односельчан – Героев Советского Союза.

Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, оформлена и в районной библиотеке, и в районном краеведческом музее. Поэтому и мемориал войнам-землякам, расположенный радом с храмом, утопает в цветах.

- Свет Победы наполняет особым смыслом и содержанием нашу историю, культуру, жизнь общества и каждого человека, - отметил депутат Госдумы Олег Валенчук. - О славной Победе каждую весну напоминают звон орденов и медалей на груди у тех, кто не щадя жизни встал на защиту Отечества. Это общий праздник, вне времени и границ. Поэтому очень важно, что унинцы помнят помнят о героях и хранят историческую правду о той страшной войне. Низкий вам за это поклон!

