Вручена Госпремия имени Жукова

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11 августа 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сегодня в Минобороны России состоялась ежегодная 23-я церемония вручения Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова. Мероприятием руководил Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дипломы лауреатам вручил председатель Комиссии по Государственной премии имени Г.К.Жукова начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. Глава Генштаба отметил, что комиссией было рассмотрено 19 работ, представленных на конкурс отдельными авторами и авторскими коллективами различных министерств и ведомств, учреждений и организаций нашей страны.

«Всего в конкурсе приняли участие более 90 ученых, производственников, писателей и деятелей искусства, представителей разных организаций», – подчеркнул генерал армии Валерий Герасимов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина победителями конкурса признаны, в области военной науки: Антонюк Олег Анатольевич, заведующий кафедрой федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации, Зарубецкий Александр Михайлович, заведующий кафедрой, и Приветкин Андрей Анатольевич, профессор кафедры, – работники того же учреждения, Мишуткин Игорь Викторович, начальник Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, Шевцова Татьяна Викторовна, заместитель Министра обороны Российской Федерации, Яркоева Юлия Владимировна, директор Департамента социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации, и Олюшин Павел Аркадьевич, заместитель директора того же Департамента, – за цикл научных трудов и учебных изданий по вопросам финансово-экономического обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. В области создания вооружения и военной техники: Белозубов Виктор Васильевич, главный советник отдела Департамента формирования государственного оборонного заказа Аппарата Правительства Российской Федерации, Борисов Олег Григорьевич, главный конструктор направления систем навигации и управления акционерного общества «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А.Н.Ганичева», Иванов Юрий Анатольевич, директор по техническому перевооружению – главный технолог, Никонов Андрей Эдуардович, начальник лаборатории – заместитель начальника отдела, и Петров Игорь Павлович, заместитель главного конструктора направления систем навигации и управления, – работники того же акционерного общества, Иванов Борис Иванович, начальник отделения федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина», Матвеевский Михаил Михайлович, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации, – за создание 300 мм управляемых реактивных снарядов для реактивной системы залпового огня. В Области литературы и искусства: Малиновская Наталья Родионовна, президент Фонда «Общество памяти воинов Русского экспедиционного корпуса (1916–1918)», и Юрина Елена Владиславовна, председатель того же Фонда, – за подготовку издания «Имена Победы», раскрывающего роль выдающихся советских полководцев в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Обращаясь к лауреатам, генерал армии Валерий Герасимов от имени Министра обороны Российской Федерации, членов комиссии и гостей поблагодарил их за усердие и творческий вклад в проделанную работу, а также пожелал не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше.