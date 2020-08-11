В Московской области зафиксировано более 11 тысяч случаев укусов клещей
11 августа 2020, 15:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: Радио-1
Более 11 тысяч обращений по поводу укусов клещей поступило в медорганизации Московской области с начала сезона, это почти вполовину меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«Зарегистрировано 11336 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в т. ч. 3624 – среди детей. За аналогичный период 2019 года зарегистрирован 22061 случай, в т.ч. 5938 среди детей», – уточняется в сообщении.
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