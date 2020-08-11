Собянин утвердил выплаты участникам Всероссийской олимпиады школьников

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размеры поощрительных выплат участникам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

«Московские школьники, завоевавшие право на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года, получат поощрительные выплаты из городского бюджета», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса Минпросвещение России приняло решение об отмене заключительного этапа 2019-2020 учебного года, в котором имели право принять участие 1 тыс. 657 московских школьников. Из них 540 выпускников 11 классов, набравших проходные баллы в ходе регионального этапа, которые приказом Минпросвещения России были признаны призерами Всероссийской олимпиады текущего года. А также 154 выпускника 11 классов, которые стали победителями и призерами олимпиады 2018-2019 учебного года и имевших право участвовать в заключительном этапе текущего года без прохождения регионального этапа; 963 учащихся 6-10 классов, набравших проходные баллы в ходе регионального этапа текущего года.

«С учетом того, что многие члены сборной Москвы имели право участвовать в заключительном этапе ВсОШ по нескольким предметам, всего будут произведены 1 тыс. 904 поощрительные выплаты», - сообщили в пресс-службе.

Для выпускников 11 классов, которые признаны призерами ВсОШ текущего года, размер поощрительных выплат составит 300 тыс. руб. Остальные члены сборной Москвы получат по 100 тыс. руб.

«В прошлом году в соответствии с решениями правительства Москвы победители заключительного этапа ВсОШ получили поощрительные выплаты в размере 500 тыс. руб., призеры - 300 тыс. руб., члены сборной Москвы, не занявшие призовых мест, - 100 тыс. руб», - уточняется в сообщении.