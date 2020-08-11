Сергей Бабурин: «Лукашенко и Путину надо спешить с интеграцией»

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11 августа 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com

Фото: соцсети

Политик и ученый Сергей Бабурин на своей странице в Facebook поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах и выразил ему слова поддержки. Приводим текст его поздравления.

Сергей Бабурин:

- А. Г. Лукашенко показал, что он не Янукович, что способен постоять за себя и за свою страну. Искренне поздравляю Александра Григорьевича с победой на выборах Президента Республики Беларусь!

А недовольные... Они есть всегда. Молодёжь просто не помнит, какие прозападные силы правили Белоруссией в годы Белорусского народного фронта, их остановило только то, первое, избрание Лукашенко. А потом был референдум по национальным символам, потом референдум по Конституции, вновь расколовший белорусское общество.

Сила и талант А. Г. Лукашенко в том, что он ПРЕДУГАДЫВАЕТ настроения народа, работает на опережение, а не плетётся за событиями. И так уже 25 лет.

Конечно, из всего надо делать серьёзные выводы. Считаю, что А. Г. проиграл информационную войну. Организационную и силовую выиграл.

Не только Лукашенко, но и В. В. Путину надо спешить с интеграцией. Народы устали от обманов, терпение кончается. Ни в РФ, ни в РБ следующие президентские выборы по старинке не пройдут.

Но пока -

Поздравляю А. Г. Лукашенко с избранием Президентом РБ на новый срок!