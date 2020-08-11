Депутат МГД Бускин: Парки Москвы сильно эволюционировали за 10 лет и отлично подходят для спорта

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11 августа 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин заявил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва», что столичные парки на протяжении последних 10 лет смогли эволюционировать от мест с магазинами и аттракционами до полноценного общественного пространства, качество этой комфортной среды хорошо заметно во время бесплатных тренировок в семи парках столицы.

«На протяжении 2010-х годов московские парки эволюционировали от места для размещения магазинов и аттракционов до полноценного общественного пространства - как минимум, на теплый период, который в Москве продолжается не менее восьми месяцев в году. Комфортная среда для всех категорий посетителей, чистота и безопасность, обилие площадок для занятий, от эстрад до шатров для мастер-классов, - это базис такого общественного пространства, создаваемый городом. Сами же мероприятия - спортивные, образовательные и просветительские, благотворительные, детские - чаще всего организованы по инициативе жителей. Именно так возникли проекты «Йога в парках», «Фитнес в парках» и многие другие», - сказал Игорь Бускин.

По его словам, прошедшие месяцы самоизоляции показали, насколько важно для каждого жителя мегаполиса ощущение единства с природой, которое может дать только посещение парка или зеленой зоны.

«Занятия спортом, которых также многим не хватало во время самоизоляции, в парках особенно эффективны - свежий воздух и солнечные лучи оздоравливают организм сами по себе и усиливают эффект тренировок. Это уже знают на собственном опыте десятки тысяч москвичей, занимающихся в парках самыми разными видами спорта - от бега до стрельбы из лука. «Фитнес в парках» выделяется из всего разнообразия секций тем, что в рамках этой программы тренировки бесплатны. Но для некоторых из них, где численность групп ограничена, может потребоваться регистрация», - отметил парламентарий.

Он напомнил, что с 8 августа в семи парках Москвы начались бесплатные тренировки по разным видам спорта, которые являются частью проекта «Фитнес в парках» и куда включились «Ходынское поле», «Красная Пресня», «Фили», а также сад имени Баумана, парк Олимпийской деревни, сад «Эрмитаж» и ландшафтный парк «Митино». Расписание занятий публикуется на страницах «Мосгорпарка» в социальных сетях: в каждом из парков тренировки будут проходить один-два раза в неделю.

Депутат подчеркнул, что выбор видов фитнеса достаточно широк: танцы, бесконтактные тренировки по единоборствам, функциональные тренировки X-Total Pro, интервальные нагрузки, свободные веса.

«Есть и более щадящие занятия - например, пилатес, и детские тренировки, в том числе танцевальные и по подвижным играм. Программа тренировок разрабатывалась с учетом различных возрастов, физических подготовок и предпочтений москвичей - известно, что парки столицы посещают все без исключения категории жителей нашего города. Именно поэтому критически важно, чтобы тренировки в парках были на любой вкус и возраст», - добавил Игорь Бускин.