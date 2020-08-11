Врач-диетолог рассказала, какие блюда нужно есть на завтрак

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11 августа 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о том, какие блюда важно есть на завтрак. По ее словам, важно есть на завтрак пищу, богатую углеводами и белками. Первый прием пищи не должен состоять из одного продукта, следует вносить разнообразие и использовать разные компоненты.

Если мы не дополучим белка за день, то мы получим избыток жира и углеводов, — других вариантов нет. А это прямой путь к появлению лишних килограммов, — сказала диетолог. Врач отметила, что омлет и сырники помогут набрать суточную норму белка.