Почему косметологи-мясники безнаказанно уродуют людей, и когда об образовании врача спрашивать стало стыдно

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11 августа 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

Косметологические услуги, стабильно набирающие популярность каждый год, теперь все чаще оказывают дилетанты. Врачи без образования, нелегальные препараты, салоны без лицензий, сомнительные методики и процедуры на дому – все это ужасающая часть наших реалий. И не где-то там на задворках даркнета или в подполье, а у всех на виду – в Instagram.

В конце 2019 блогер Катя Коносова решила провести расследование: она написала тридцати косметологам из Instagram, прося их, перед тем как запишется на процедуру, прислать фотографию документа, подтверждающего профильное образование. Сделали это, внимание, всего три врача.

По данным аналитического центра журнала Vademecum в прошлом году более 50% российских косметологов работали без образования, с контрафактными запрещенными препаратами и сомнительными методиками. Ситуация в этом году, разумеется, не изменилась. Более того, львиная часть таких умельцев буквально объединилась в секты и находит все больше сторонников, желающих научиться колоть губки без траты времени на институт.

Лучший пример – известное «ОПГ Емельяна Браудэ» (да, основатель сам дал своему детищу такое название), которое взращивает тысячи косметологов, колющих людям в лицо все что угодно в антисанитарных условиях. Уже долгое время в интернете гуляют видео, на которых Емельян с сигаретой в руке вкалывает что-то девушке в губы, а на другом ролике проделывает тоже самое прямо в машине. Образование, лицензии, безопасность и навыки – все это, по мнению Браудэ, – необязательные факторы.

ФОТО: Емельян Браудэ





И ничего, что специалист, который имеет даже средние медицинское образование, пройдя курсы по косметическим процедурам, может считаться не более чем косметиком-эстетистом. Делать инъекции он не может, пока не получит должного образования. А сможет если станет косметологом и получит высшее медицинское, приправленное ординатурой по дерматологии или косметологии. Более того, косметолог должен ежегодно повышать квалификацию и ездить минимум на три профессиональных семинара в год и обучение.

Но кого волнуют эти мелочи? Ведь тысячи медсестер, сотрудников красоты или обычных желающих и без дипломов создадут себе красивые аккаунты, выкладывая потрясающие результаты (чаще всего чужие), и предложат уколоть вам филлеры сомнительного производства куда угодно. Зато стоит дешево.

А визит к настоящему косметологу – удовольствие дорогое. Поэтому красотки в Instagram, желая сэкономить, записываются на процедуры к псевдоспециалистам и ведутся-ведутся-ведутся, уже потом обращаясь к настоящим врачам, чтобы избавиться от последствий. Каких? Например, паралич, эмболия, фиброз или заражение. Непрофессиональные косметологи ошибаются очень часто. У клиентов появляется асимметрия лица, аллергические реакции, иногда уколы попадают в вену, препарат образует тромб или перекрывает приток крови к сердцу, лёгким, мозгу. Исход – летальный.

А стоит ли эта экономия вашей жизни и здоровья? Ведь цены за услуги компетентного специалиста складывается не с бухты-барахты. Вы платите не просто за умение, но и за расходные материалы, стоимость препарата, аренду кабинета и возможность не получить катастрофические последствия в том числе. К слову, качественные средства для инъекций можно купить только с сертификатом косметолога. Именно поэтому все эти «принимающие на дому» медсестры скорее всего вкалывают вам дешевый контрафакт, которые продают кому угодно и, разумеется, за копейки.

Поэтому не ведитесь на акции и выгодные предложения – в лучшем случае вас ждет плохой результат, а в худшем – изуродованное лицо и проблемы со здоровьем. Не стесняйтесь проверять дипломы своих врачей! Всегда интересуйтесь тем, сколько лет ваш доктор использует ту или иную методику, где он учился, есть ли регистрационное удостоверение и какие препараты будут использованы. Хороший врач не впадет в ступор от таких вопросов. Он всегда расскажет и покажет препараты, сделает прогнозы и предупредит о рисках, осложнениях и особенностях процедуры.

Не забывайте о безопасности. Потому что кроме нас самих она, увы, мало кого волнует. Отсюда, кстати, появляется и другой вопрос: вся эта огромная куча ненастоящих врачей осуществляет деятельность открыто, контакты можно с легкостью найти в интернете, а никакой реакции со стороны правоохранительных органов почему-то нет. Почему? Скажете, мол, за всем не уследишь, но успевают ведь контролировать репосты и «оскорбление власти» в социальных сетях. А на эту деятельность глаза почему закрывают?