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Под Волгоградом зафиксировали массовую гибель рыбы

, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

Под Волгоградом зафиксировали массовую гибель рыбы
фото: pixabey

В Белом озере Вологодской области зафиксирована массовая гибель рыбы. Местные жители публикуют видеокадры с берега, где произошел мор. Больше всего зафиксировано погибших ершей. Причины пока не выяснены.

Власти региона дали поручение департаменту сельского хозяйства исследовать качество воды в водоёме, и если окажется, что причина в нарушении экологических норм, то необходимо найти виновных. 

ЕСт

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