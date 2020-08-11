Летчик-космонавт Олег Артемьев рассказал, какие астрономические явления ждут нас в этом году

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Люди с древности любили смотреть и изучать звёздное небо. Что можно будет увидеть в этом году на звездном небосклоне, какие интересные явления важно не пропустить? Об условиях наблюдения за небесными телами и важности астрономии для школьников рассказал летчик-космонавт, депутат МГД Олег Артемьев.

«В августе можно наблюдать один из самых ярких звездопадов — Персеиды. Это самый интенсивный метеорный поток, который образуется от прохождения кометы Свифта — Туттля и выпущенные ею мелкие частицы льда и пыли, входя в атмосферу Земли, сгорают, образуя «звёздный дождь». Конечно, это невероятно красивое зрелище, которое мало кого может оставить равнодушным. В этом году, Персеиды пройдут с 9 по 13 августа. Вслед за ними москвичи смогут насладиться еще одним незабываемым зрелищем — потоком Драконид. Он связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера, которая была открыта Мишелем Джакобини 20 декабря 1900 года. Чаще всего поток действует в начале октября и максимальное число метеоров наблюдается в период с 8 по 10 октября», - рассказал Олег Артемьев.

Он также обратил внимание на то, что на данный момент, распределение вещества в кометном рое, который порождает данный поток, ещё не до конца изучено, поэтому не всегда легко спрогнозировать величину его активности в конкретный год.

«Если вы хотите наблюдать данное астрономическое явление в этом году, то необходимо учитывать некоторые особенности. Во-первых, важно выбрать место с минимальной городской засветкой — уехать на окраину Москвы или лучше за город. Лучше лечь на землю и ориентироваться на область в небе между Большой и Малой Медведицей — именно оттуда будут появляться метеоры», - добавил Олег Артемьев.

По словам Олега Артемьева, зимой запоминающихся явлений уже меньше, но они есть. Так, 21 декабря жители Подмосковья и столицы смогут увидеть очень редкое астрономическое явление — соединение в небе Юпитера и Сатурна.

«Это случается примерно раз в 20 лет. Для невооруженного глаза Юпитер и Сатурн практически сольются в одну очень яркую «звезду», которая при наблюдении в бинокль или телескоп затем распадётся на планеты. В Московском регионе это явление лучше всего будет видно вечером на юго-западе столицы, очень низко над горизонтом. Планеты появятся вечером на и будут видны примерно в течение 1,5 часа, после чего зайдут за горизонт. Для наблюдения необходим открытый горизонт на юго-запад, чтобы вид на планеты не загораживали дома и деревья», - поделился Олег Артемьев.

Он добавил, что Юпитер более яркая планета, поэтому она будет видна как крупная не мерцающая желтоватая звезда уже через 30 — 45 минут после захода Солнца. Сатурн же гораздо менее яркая планета, но так же как и Юпитер имеет ровный и спокойный свет.

«Следующее такое же астрономическое явление мы сможем наблюдать только 5 ноября 2040 года, так что лучше его не упустить в этом году. Главное, чтобы погода не помешала», - отметил Олег Артемьев.

Летчик-космонавт также отметил, что люди всегда восхищались открытиями человечества в космосе. Земля изучена и осталось дело за космосом, который таит в себе невероятное количество открытий, а для этого конечно нужны новые кадры и профессионалы своего дела. Данная наука нуждается в квалифицированные астрономах и кроме того, это очень полезная наука, ведь за космосом наше будущее.

«Астрономия — это не просто наблюдение за звёздами, это очень разностороння наука, изучающая небесные тела, тесно связанная с химией, физикой и даже эволюцией, которая позволяет мыслить шире и глобальнее. Она может в будущем улучшить повседневную жизнь людей, ведь корни многих изобретений, таких как телефоны, спутники, некоторые языки программирования лежат именно в астрономии. Астрономия обучает большому количеству навыков и дарит людям полезные знания, поэтому конечно важно, чтобы будущее поколение проявляло интерес к данной науке», - сказал он.

«Что касается влияния астрономии на интерес подрастающего поколения к естественным наукам, то определённо можно сказать, что такое влияние есть. Сейчас астрономия и космонавтика развивается с невероятной скоростью, что не может не отражаться на нашей культуре. Каждый год снимается всё больше фильмов как художественных, так и документальных, в социальных сетях появляется различные тематические паблики, писатели плотно используют в своих произведениях тему космоса. И астрономия, имея тесную связь с естественными науками, вызывает интерес и к ним. Дети и подростки понимают, что если они хотят разбираться в астрономии и владеть каким-то терминами, связанными с космосом, то они должны хорошо понимать физику, астрофизику, химию, технологию», - заключил Олег Артемьев.